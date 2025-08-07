Denuncian a juez Dolores López: dilata restitución de custodia de menor y favorece a violentador vicario

Pese a que la expareja de Daniela Flores Mustre la ha violentado por años y ha sido vinculado a proceso por los delitos de sustracción de menor y violencia vicaria, la juez María Dolores López Rubí Guerrero retrasa la restitución cautelar de la niña a la madre, dilatando el trámite por más de un mes, cuando la medida urgente no debe tardar más de 48 horas.

Frente al Juzgado II de lo Familiar, la Colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia denunció que la omisión judicial de la juez se suma a violencia institucional que Daniela ha sufrido por más de 7 años de parte del Poder Judicial, la más brutal, grave y evidente que la organización ha documentado.

En una protesta pacífica en el Poder Judicial, Daniela Flores, acompañada de madres integrantes de la organización feminista, sostuvieron que con este retraso de la jueza López Rubí Guerrero, se registra una violación a los derechos de la niña, pues obliga a la menor a permanecer en la custodia de su presunto agresor; y al no pronunciarse sobre la restitución urgente de la guarda y custodia de la niña, somete a una incertidumbre legal a su madre, que está en la indefensión.

“La juez viola deliberadamente los derechos de la infancia al no proteger a mi hija cuando ya fueron reconocidos actos de abuso y violencia de mi expareja, no existe justificación legal en la dilación y atropello de derechos de mi hija”, sostuvo Daniela en entrevista con este medio.

Para las organizaciones y expertos consultados, la postura de la juez María Dolores López Rubí pone en evidente duda cuál es su verdadero interés en que la niña siga en las manos del presunto violentador, además que evidencia su carencia de perspectiva de infancia y de género en sus resoluciones.

“La jueza López Rubi no ha querido, ni quiere velar por la integridad y seguridad de una niña, mucho menos por la de la madre. Estamos aquí para evidenciar que la jueza protege y arropa todas las violencias que ejerce el presunto agresor sobre la menor y sobre la madre”, sostuvieron mujeres que acompañaron a Daniela en su exigencia de justicia.

Gabriela Rosas, representante de la Colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, sostuvo que el caso de Daniela pone de manifiesto que el concepto jurídico del Interés Superior de la Niñez, es letra muerta.

Una larga historia de violencia institucional

Daniela describe como “un calvario” los últimos siete años en los que han desfilado 5 jueces e innumerables procesos, pues su expareja –ciudadano francés– ha utilizado juzgados y juzgadores para “sepultarla” en procesos legales, acusándola de todo lo que puede denunciarse a una mujer: ciberacoso, sustracción de menor, falsedad en las declaraciones, abuso sexual, amenazas de muerte, corrupción y otros procesos que comprenden siete delitos más.

Tanto Daniela como activistas señalan la asombrosa velocidad en los que estos procesos se judicializaron. Los atropellos e irregularidades del desafiante proceso judicial contra una mujer, fue atendido por la abogada penalista y activista de derechos de las mujeres Cecilia Monzón, convirtiendo el caso de Daniela en su caso judicial más emblemático. Su defensa fue interrumpida con el feminicidio de la abogada.

Daniela ha vivido los últimos años en juzgados demostrando su inocencia. Han sido nueve amparos con recurso de revisión, tres amparos en juzgados penales y cinco jueces cegados a toda esta violencia, los que parecen consumar la venganza de su expareja a la que ahora abona la juez María Dolores López Rubí Guerrero que con su omisión ponen en evidencia el favoritismo que ha existido en el II Juzgado Familiar hacia el presunto violentador vicario.

Daniela Flores Mustre narró que su expareja le arrebató a su hija cuando tenía cuatro años. Bastó que presentara una fotocopia de una denuncia acusándola de abuso sexual contra la menor; y sin pruebas ni tan solo un elemento, un juez en menos de 24 horas, le quitó la custodia.

La acusación por abuso sexual urdida por el presunto agresor fue tan irregular que se desestimó desde la primera ocasión; sin embargo, él ha insistido y revivido el proceso ante el asombro de abogados, sometiendo a ella y a la menor a una revictimización sostenida y constante.

Las distintas colectivas feministas y defensoras de derechos de la infancia exigen la intervención de la presidenta del Tribunal así como del Consejo de la Judicatura al igual que de las distintas instancias Estatales y Nacionales de Protección de la Infancia, SEDIF y Secretaría de Mujeres, para atender “la descarada omisión de la jueza, totalmente violatoria del interés superior de la niña”

“¿Cuantos años más de violencia vicaria con el consentimiento y ayuda de las autoridades continuarán permitiendo que les desgarren la vida a ambas mujeres para que puedan llegar una pizca de justicia?”, cuestionaron.

La solicitud de restitución cautelar con carácter de urgente se dio al juzgado luego del 16 de junio de 2025, cuando el progenitor fuera vinculado a proceso por la jueza Arely Joffre por dos delitos: Sustracción de menor y Violencia Vicaria. Hasta el cierre de esta edición la guarda y custodia de la hija de Daniela sigue bajo la custodia del presunto violentador.

Ante la jueza López Rubí también fueron exhibidas pruebas que se aportaron tras una pericial que se le realizó a Daniela en DIF Estatal, donde se declara que es susceptible a ser víctima de un feminicidio y/u homicidio a manos de su expareja.