Denuncian a funcionarios del ayuntamiento anterior de Tehuacán, revela la síndico

Paulina Enecoiz Garci Crespo, síndico de Tehuacán, reveló que hasta el momento se han interpuesto entre siete y ocho denuncias en contra de funcionarios de la pasada administración municipal, siendo la más grave por desvío de recursos públicos, por un total de 25 millones de pesos.

Según manifestó, también hay procedimientos similares hacia personal que trabajó en el actual ayuntamiento, que incurrió en acciones indebidas, por ahora suman cuatro demandas.

Enecoiz Garci Crespo resaltó que del ayuntamiento anterior hay también faltantes en materia de obra pública, pero están a la espera de la evaluación que emita al respecto la Auditoría Superior ya que el acta de ese departamento no se entregó durante el proceso de entrega-recepción.

Recordó que hay procesos, como es el caso de las licitaciones, donde participan varias áreas y funcionarios municipales, incluyendo comisiones y comités, por lo que no se hizo la denuncia contra personas específicas.

Omitió proporcionar los nombres y detalles de las denuncias existentes contra ex funcionarios de la actual administración, bajo el argumento de que se encuentran ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y debe reservar los datos para no entorpecer la investigación.

Todo indica que algunas de esas denuncias son contra exfuncionarios de la Contraloría y el departamento de Licitaciones, que el presidente municipal, Pedro Tepole Hernández, declaró en su momento que se encontraron acciones ilícitas.

Paulina Enecoiz reconoció que en varias sesiones de cabildo, su voto ha sido en contra, lo que ha generado incomodidad entre algunos de sus propios compañeros, al respecto dijo que cuando se abstiene de votar o lo hace en contra “es porque las cosas no están correctas, no es porque a veces dicen que a la síndico no le gusta nada, no es que no me guste, es que sí vengo a cuidar los intereses por Tehuacán”.

Agregó que se deben hacer las cosas con base a la ley y analiza todo para que se cumpla con la legalidad. Expuso como ejemplo que hay procedimientos en áreas como Desarrollo Urbano donde que dejan dudas por los tiempos de requerimientos y a pesar de ello se llegan a aprobar.