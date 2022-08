Denuncia regidora suplente de Morena que fue víctima de abuso de la Policía Municipal

Gabriela Juárez Cabañas, regidora suplente por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el cabildo de la capital de Puebla, denunció que fue víctima de abuso policiaco en una revisión aleatoria ejecutada por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento en la Central de Autobuses de Puebla (Capu).

En entrevista con La Jornada de Oriente, la también exconsejera del instituto político izquierdista relató que los hechos sucedieron la noche del pasado 21 de agosto, cuando ella arribó a la terminal y un piquete de mujeres policías, con un elemento canino, la detuvo para una revisión.

La economista cuestionó a las uniformadas en qué orden legal o normativa sustentaban el impedimento a que transitara libremente en las instalaciones de la terminal, pero la respuesta en tono autoritario de una de las policías fue que si era mexicana debía conocer la ley.

- Anuncio -

Ante la solicitud de Juárez Cabañas, la rudeza de las agentes se exacerbó: la pusieron contra la pared y entonces una de las uniformadas procedió a revisarla sin guantes por todo el cuerpo, auscultaciones incluso por debajo de la ropa, con toqueteos en partes íntimas que de ninguna manera pueden considerarse como protocolarias de una operación policiaca.

La militante de Morena –quien también es defensora de derechos humanos– exigió que la humillación parara, pero las agentes procedieron entonces a sacar y exponer lo que había en su equipaje, incluyendo prendas íntimas, equipo fotográfico y tecnológico.

Una de las policías encontró una lente para cámara profesional y comenzó a manipularla sin el menor cuidado, a lo que Gabriela Juárez le solicitó tener cuidado en el manejo del equipo. La policía le ordenó que abriera el artefacto; la activista tuvo que explicarle muchas veces que el instrumento no se podía abrir.

Durante el tiempo que duró la vejación la regidora suplente se percató de que el perro, que la media docena de policías que la revisaban llevaban para supuestamente apoyarlas en la detección de armas, medicamentos controlados y narcóticos, se comportaba inquieto ante el paso de otras personas que en ningún momento fueron sujetas a revisión.

Como las seis gendarmes no encontraron nada ilegal ni en la persona ni en las pertenencias de Gabriela Juárez Cabañas, la siguieron hasta la sala de espera de la línea de trasporte, a lo que la policía más violenta le advirtió que si no le gustaba ser auscultada no usara la terminal.

En la entrevista con La Jornada de Oriente –que puede ser consultada mañana, martes 23 de agosto, a las 20 horas dentro de la serie “Las Reporteras ” que se transmite en el canal de youtube y la página de facebook de esta casa editorial– Gabriela Juárez Cabañas anunció que presentará un acta de hechos por el abuso que sufrió y que analiza también si es viable una denuncia penal.

Recordó que el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla y el Consejo Ciudadano de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros del municipio han advertido que el ayuntamiento de la capital estatal estaría violando un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prohíbe a cuerpos policiacos hacer revisiones arbitrarias a ciudadanos.