La denuncia que provocó la detención de Fernández Jasso no fue tramitada por este gobierno: Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que la detención de Juan Carlos Fernández Jasso, ex director de Museos y ex titular de la Secretaría del Medio Ambiente, no se debe a una denuncia que se tramitó por su administración, pues la orden de aprehensión que se hizo efectiva ayer, se emitió desde el 28 de diciembre de 2018, cuando el morenista no era aún titular del Poder Ejecutivo.

“Ese señor este, fue servidor público fuera del gobierno actual. Hasta la información que yo tengo derivado de las notas que hoy salen, es que es una orden de aprehensión que se dictó el 28 de diciembre de 2018, nada tiene que ver el gobierno actual con haber presentado la denuncia y el Poder Judicial que emitió la orden lo hizo en el 2018 el 28 de diciembre”, explicó el mandatario estatal en rueda de medios.

- Anuncio -

Explicó que la orden “se ejecutó, bueno como cualquier orden de aprehensión, que se ejecuta, bueno, pero no tenemos que ver nada con eso y respecto de las denuncias, no tengo información sobre quienes sean los denunciados en los temas de abuso sobre los museos, no tengo información”.