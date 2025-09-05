Líder religioso de la iglesia Alcanzando el Éxito es denunciado penalmente por abuso sexual

Un líder religioso de la iglesia cristiana Alcanzando el Éxito fue denunciado penalmente por abusar sexualmente de una menor de 16 años quien producto de ello tiene ya cuatro meses de embarazo. La madre de la víctima, quien no proporcionó el nombre del agresor bajo el argumento de no entorpecer las investigaciones, detalló que el hombre de 33 años es el encargado del grupo juvenil y aprovechó esa posición para seducir a la adolescente hasta convencerla de tener relaciones sexuales en varias ocasiones, generándole además del daño físico una grave afectación emocional.

Por su parte la iglesia emitió un comunicado a través del cual señala desconocer del caso al tiempo de indicar que no encubrirá a nadie y colaborará con las autoridades para la investigación.

Lee: Hay 18 distintas religiones en Puebla; la iglesia católica ha perdido 6 por ciento de adeptos

De acuerdo con lo que narró la mamá de la menor, tras un tiempo de haber entrado a esa iglesia su hija comenzó a tener comportamientos como aislamiento, tristeza, falta de comunicación, así como náuseas y palidez, lo que causó preocupación en su familia que optó por llevarla a consulta médica.

Fue entonces cuando el médico que la atendió le hizo saber que la menor tiene cuatro meses de embarazo, ante lo cual la adolescente se sinceró con su mamá explicándole que el encargado de la atención a jóvenes abusó de ella bajo una serie de engaños entre ellos la promesa de casarse.

En todo momento el hombre le advirtió a su víctima no hablar de lo que estaba ocurriendo con sus familiares y asegurándole que todo cuanto hacían era para complacencia de Dios y no era pecado.

Una vez que la adolescente reveló lo ocurrido su familia decidió interponer la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado que inició una carpeta de investigación sobre el caso. La madre de la menor confía en que las autoridades actúen con prontitud para detener al agresor.

Decidió hacer público lo sufrido por su hija ante el temor de que existan más menores en la misma situación, toda vez que el hombre tiene contacto con todas las jóvenes y adolescentes de esa iglesia.

En un comunicado en redes sociales la iglesia se deslindó el hecho aclarando que desconoce el caso y que la familia de la afectada no se había acercado para exponer el caso; asimismo se establece el compromiso de colaborar con las autoridades para esclarecer el hecho, así como de no encubrir a nadie en el caso de que se confirme por parte de las autoridades que esa persona incurrió en el delito del que se le señala.

También puedes leer: Acoso sexual en Tehuacán: cifras oficiales minimizan un problema nacional