Se confirma denuncia del gobierno vs. hija de Esparza; “es una persecución y agresión vs. mis familiares”, dice el rector de la UAP

Se ha confirmado que la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno estatal tramitó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia penal contra Luz Andrea Esparza Vergara, hija del rector de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Alfonso Esparza Ortiz.

Al respecto, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dijo en su rueda de medios de esta mañana que ignoraba la existencia de la querella, pero apuntó que lo que busca el titular de la Administración Central de la Máxima Casa de Estudios, Alfonso Esparza Ortiz, es impunidad.

La existencia de la denuncia fue dada a conocer a través de una columna del periódico Reforma y al respecto, Esparza Ortiz declaró en el noticiario radiofónico que conduce Fernando Canales:

“Es la primer denuncia en la cual se entretienen en la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla, que depende del Poder Ejecutivo. Creo que otra vez hay motivo de prueba y como dice la columna si es coincidencia, por supuesto no creo que sea coincidencia, ya es una agresión definitivamente contra mis familiares, como lo mencione en su momento: no hay razón y no es un objetivo prioritario para esta dependencia, pero sigo insistiendo que no hay que arremeter contra todos los sectores que hay que ser incluyente y escuchar a todas las partes”.

La querella de la Secretaría de Planeación y Finanzas fue tramitada a través de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), que encabeza Manuel Ferrusquía Canchola, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo estatal.

Los hechos denunciados son una presunta discrepancia entre los ingresos y egresos de Luz Andrea Esparza Vergara en los ejercicios fiscales de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 en los que la empresaria reportó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) gastos por poco más de 7 millones de pesos.

En la querella se establece que Luz Andrea Esparza Vergara es una persona física con actividad empresarial y accionista desde 2014 de Grupo Adbu S.A. de C.V, razón social enfocada a la operación de cafeterías y de servicios gastronómicos. Por tanto, los gastos como persona física y moral de la hija del rector de la UAP apenas rebasan en conjunto los 100 mil pesos al mes, una cifra que se coloca por debajo del promedio del sector empresarial y, sobre todo, muy por debajo de los flujos que investigan las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica estatales.

El monto incluye también los gastos privados de una profesionista que cuenta con dos licenciaturas .Nutrición y Ciencias de la Comunicación- en la Universidad Iberoamericana y en la UAP, además de un Master Internacional en Negocios por el Johan Cruyff Institute y certificados como entrenadora profesional de fútbol emitidos por la Escuela Nacional de Directores Técnicos y la Scottish F. A. Coach Education de la UEFA.

La semana pasada, el denunció una persecución del gobernador contra su persona y contra su familia y lo exhortó a que el Poder Ejecutivo estatal mejor se enfocara a la atención del Coronavirus.

“No es momento de obsesiones, no es momento de enemigos personales. No es momento de acrecentar batallas. Es momento de atender la urgencia y la emergencia”, aseveró el rector durante la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario de la UAP, celebrada el miércoles de la semana pasada.

En respuesta, el gobernador manifestó, al día siguiente, el jueves en su conferencia de prensa matutina que él y su gobierno no tienen enemigos, y afirmó categóricamente que “es la primera vez que alguien se declara mi enemigo”.