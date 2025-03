Demanda Sheinbaum un trato de iguales a EU en contexto de aranceles

Cuauhtémoc, Col. A unas horas que se venza el plazo para que vuelva a activarse los aranceles impuestos por Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demandó un trato de iguales al vecino del norte.

En este municipio del noreste del estado, la mandataria federal aludió brevemente a las relaciones y negociaciones con Washington, donde el planteamiento de su gobierno ha sido sí a la colaboración y a la coordinación, pero no a la subordinación.

Desde antes de asumir como mandatario de Estados Unidos, Donald Trump advirtió que impondría aranceles de 25 por ciento a México y Canadá. Una vez que tomó posesión, anunció esas tarifas bajo el argumento de que “no se hace lo necesario” para frenar el tráfico de fentanilo ni la migración irregular.

Tras una llamada con la presidenta Sheinbaum Pardo, el pasado 3 de febrero, ambos mandatarios acordaron una suspensión a los impuestos de 30 días, que vencen este martes 4 de marzo.

La jefa del Ejecutivo remarcó: “México es un país libre, independiente y soberano, somos un gran país, somos un ejemplo cultural en el mundo y a México se le respeta”.

También puedes leer: En caso de aranceles de Trump, hay “plan B, C, D, E”, afirma Sheinbaum

Insistió que los migrantes mexicanos en Estados Unidos son héroes y heroínas, y sin su trabajo la nación del norte no tendría la grandeza que presume.

“Ellos se fueron para allá por necesidad y desde allá ayudan mucho a sus familias con las remesas, pero también que sepa Estados Unidos, porque los mexicanos y mexicanas que están allá, envían remesas a México, pero dejan mucho en Estados Unidos.

“Lo he dicho otras veces, Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y mexicanas que trabajan en otro lado. Si no hubiera paisanos trabajando el campo del otro lado, los mejores trabajadores del campo, no habría comida sobre la mesa de los estadunidenses; si no trabajaran en los servicios, no sería lo que es distintos lugares de Estados Unidos”.