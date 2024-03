Demanda para que Salinas Pliego pague impuestos “no es nada personal”: AMLO

La Paz, BCS. El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “no es nada personal” la demanda para que el empresario Ricardo Salinas Pliego, y su empresa Total Play paguen los impuestos que le corresponde, porque “es dinero del pueblo”. Afirmó que en su administración “no se actúa de forma autoritaria ni se persigue a nadie, pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales, porque es muy injusto”.

“Espero que Ricardo (Salinas Pliego) entienda que esto que se está haciendo, que no hay nada personal, no hay interés de nuestra parte de perjudicar a nadie, de dañar a nadie”, agregó.

En su conferencia matutina desde La Paz, Baja California, el mandatario federal enfatizó que no pagar impuestos o condonarlos “es un mal ejemplo”, pues muchos empresarios los han pagado, incluido Carlos Slim, que “está al corriente”. Sin embargo, aclaró que si el poder judicial, integrado por “jueces, magistrados deciden que está mal el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que no deben cobrar, pues nosotros acatamos lo que digan, pero si un juez dice que si está bien el SAT y tienen que pagar, pues se tiene que pagar”.

Recordó que desde el gobierno del ex presidente Vicente Fox “hay unas denuncias porque empresas de Salinas Pliego no han pagado impuestos. El gobierno dice que deben pagar impuestos y se han hecho auditorias, y ellos sostienen, en uso de sus derechos, que no tienen porque pagar sus impuestos y acuden a instancias judiciales, y ese es su derecho”.

Sin embargo, el mandatario recordó que no puede existir excepciones de ningún contribuyente para el pago de los impuestos, y destacó que en el caso del citado empresario están litigo no pocos recursos. “¿Cuánto es el presupuesto de Baja California Sur?, 21 mil millones de pesos, lo que se está litigando es más que el presupuesto de un año del estado, no es cualquier cosa, pero repito, no es nada personal”.

Indicó que en el caso del campo de Golf de Huatulco, Oaxaca, que le fue otorgado a Salinas Pliego con una concesión, la cual, afirmó, ya concluyó, se le ofreció su compra por un monto de 420 millones, pero su adquisición fue rechazada, por lo que se decretó convertirlo en Área Natural Protegida.

López Obrador destacó que con los recursos que podrían haberse obtenido por la venta del campo de golf, se habrían destinado para la compra de uniformes para todos los alumnos de Oaxaca, una de las entidades con mayor pobreza en el país.

“Lo único que queremos es que se terminen en México los privilegios, porque México es de todos los mexicanos, si cuidamos todos los bienes de México se benefician todos los mexicanos y sacamos a todos los mexicanos de la pobreza”, insistió.

En cuanto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) sobre el pago de impuestos de la empresa Total Play, de Salinas Pliego, el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, y Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal, destacó que se ratificó la determinación del SAT en cinco de los seis rubros en que se demandan el pago de impuestos, por lo que se determinó que se debía pagar mil 500 millones de pesos, pues solo en uno de los seis rubros se justificó que habían sido gastos para la operación de la empresa.

“Este suceso, lejos de ser una ganancia para el contribuyente, pues después de nueve años, la empresa no ha cumplido con el pago de impuestos, y además, aplicó el mismo esquema en diversas empresas del grupo, y si hubieran algún error las resoluciones judiciales por las que ha pasado todo el proceso, hubieran resultado favorables a Total Play y no fue así”, aseguró Galeano García, tras destacar que la SCJN le dio la razón al SAT en más de 80 por ciento de su actuación.

Destacó que además, este grupo empresarial enfrenta otros adeudos por al menos 30 mil millones de pesos, cuyos casos se encuentra en litigo ante tribunales federales y colegiados. Por ello, la funcionaria demanda a los jueces y magistrados “con respeto y firmeza” para que resuelvan estos asuntos con prontitud.

Mencionó que se trata de “dinero del pueblo, y debería ir al pueblo. Negarlo no solo es irresponsable, sino perverso. Retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad, injusticia, por eso pedimos por favor que resuelvan cuanto antes estos asuntos con prontitud”.