DELITOS QUE NO SE DENUNCIAN

Puebla es la sexta entidad del país con la cifra más alta de delitos que no son dados a conocer a las autoridades, conocida como “cifra negra”, al sumar 94.7 por ciento del total de los ilícitos que no llegan a una denuncia. De cada 100 ilícitos solo cinco se dan a conocer a las autoridades, así lo reveló de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe), dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Puebla también destacó como la séptima entidad con la tasa de víctimas más significativa y en el caso de la ciudad capital se encuentra en la novena posición a nivel nacional de las ciudades con la tasa más alta de víctimas por cada 100 mil personas.

Lo anterior evidencia por lo menos dos fenómenos: el primero asociado a una resignación generalizada y al mismo tiempo la falta de confianza y la inoperancia en la procuración de justicia para frenar el incremento de los ilícitos y resolver los mismos. Estamos en una situación de indefensión, que necesitamos revertir y si bien existen iniciativas ciudadanas algunas de ellas coordinadas con autoridades locales, resultan muy limitas e insuficientes para frenar el incremento de los delitos.

En algunas ocasiones las cifras dadas por las autoridades muestras indicadores de cierta reducción de delitos, como muestra de un combate adecuado a la delincuencia, sin embargo, la contraparte de dichas cifras es que la mayoría de los delitos no se denuncian.

La escalada de violencia en los últimos meses es preocupante, no sólo se trata de los homicidios dolosos y la desaparición de personas, considerados de alto impacto, ahora una gran parte de los robos son con violencia, aunque las víctimas no hayan presentado resistencia.

Lo anterior revela una realidad social compleja donde la inseguridad es lo que priva y la percepción de la ciudadanía así lo refleja: el 85.6 por ciento de la población de 18 años y más en Puebla, es decir 3 millones 912 mil 722 personas, percibió como insegura esta entidad federativa entre marzo y abril del presente año, de acuerdo con la misma fuente.

