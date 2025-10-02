Delitos perpetrados en Puebla aumentan 3% y suman 83 mil 602 en 2024

Puebla registró 83 mil 602 delitos perpetrados en 2024, lo que significó un aumento del 3 por ciento (2 mil 461) respecto a los 81 mil 141 casos del año anterior, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJF-E) presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Del total de hechos delictivos del año pasado, 3 mil 597 fueron integrados en carpetas abiertas por la Fiscalía General de la República y 80 mil 5 por la Fiscalía General del Estado.

Puebla se ubicó como el séptimo estado con mayor incidencia delictiva del país, aunque esto se debió a que la Ciudad de México no entregó información al instituto, por lo que no apareció en las primeras posiciones; el año pasado estuvo en el octavo lugar.

En el ámbito de los homicidios dolosos y culposos, durante 2024 se reportaron 2 mil 112, mientras en 2023 se registraron mil 471, lo que representa un incremento de 43.6 por ciento.

Asimismo, el CNPJF-E reportó 43 feminicidios y 19 intentos de feminicidio en 2024, frente a los 57 feminicidios de 2023, evidenciando una baja del 24.6 por ciento.

La procuración de justicia enfrenta un gran reto: al cierre de 2024, Puebla mantiene 36 mil 359 carpetas de investigación pendientes de concluir, señalando la saturación institucional que limita el acceso efectivo a la justicia para la población.

El rezago en la resolución de expedientes agrava la percepción ciudadana y contribuye a la persistencia de casos impunes.

