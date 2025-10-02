Jueves, octubre 2, 2025
Delitos perpetrados en Puebla aumentan 3% y suman 83 mil 602 en 2024

El Inegi reporta 43 feminicidios cometidos el año pasado

La Fiscalía estatal de Puebla enfrenta saturación de expedientes tras registrar 83 mil delitos perpetrados. Foto ES IMAGEN
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Puebla registró 83 mil 602 delitos perpetrados en 2024, lo que significó un aumento del 3 por ciento (2 mil 461) respecto a los 81 mil 141 casos del año anterior, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJF-E) presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Del total de hechos delictivos del año pasado, 3 mil 597 fueron integrados en carpetas abiertas por la Fiscalía General de la República y 80 mil 5 por la Fiscalía General del Estado

Puebla se ubicó como el séptimo estado con mayor incidencia delictiva del país, aunque esto se debió a que la Ciudad de México no entregó información al instituto, por lo que no apareció en las primeras posiciones; el año pasado estuvo en el octavo lugar.

En el ámbito de los homicidios dolosos y culposos, durante 2024 se reportaron 2 mil 112, mientras en 2023 se registraron mil 471, lo que representa un incremento de 43.6 por ciento. 

Asimismo, el CNPJF-E reportó 43 feminicidios y 19 intentos de feminicidio en 2024, frente a los 57 feminicidios de 2023, evidenciando una baja del 24.6 por ciento.

La procuración de justicia enfrenta un gran reto: al cierre de 2024, Puebla mantiene 36 mil 359 carpetas de investigación pendientes de concluir, señalando la saturación institucional que limita el acceso efectivo a la justicia para la población. 

El rezago en la resolución de expedientes agrava la percepción ciudadana y contribuye a la persistencia de casos impunes.

