Delitos perpetrados en Puebla aumentaron 3% y sumaron 83 mil 602 en 2024

Puebla registró 83 mil 602 delitos perpetrados en 2024, lo que significó un aumento de 3 por ciento (2 mil 461) respecto a los 81 mil 141 casos del año anterior, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJF-E) presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del total de hechos delictivos del año pasado, 3 mil 597 fueron integrados en carpetas abiertas por la Fiscalía General de la República y 80 mil por la Fiscalía General del Estado.

Puebla se ubicó como el séptimo estado con mayor incidencia delictiva del país, aunque esto se debió a que la Ciudad de México no entregó información al instituto, por lo que no apareció en las primeras posiciones; el año pasado esta entidad federativa se ubicó en el octavo lugar.

En el ámbito de los homicidios dolosos y culposos, durante 2024 se reportaron 2 mil 112 en el estado de Puebla, mientras en 2023 se registraron mil 471, lo que representa un incremento de 43.6 por ciento.

Asimismo, el CNPJF-E reportó 43 feminicidios y 19 intentos de feminicidio en 2024, frente a los 57 feminicidios de 2023, evidenciando una baja del 24.6 por ciento.

Por otra parte, se indicó que el año pasado fueron aseguradas 796 armadas en territorio poblano, de las cuales 150 eran largas, 406 cortas, 211 de fabricación artesanal y 29 no identificadas.

La procuración de justicia enfrenta un gran reto: al cierre de 2024, Puebla mantiene 36 mil 359 carpetas de investigación pendientes de concluir, señalando la saturación institucional que limita el acceso efectivo a la justicia para la población.

El rezago en la resolución de expedientes agrava la percepción ciudadana y contribuye a la persistencia de casos impunes.

Mientras tanto, en todo el país, durante el año pasado se contabilizaron 1 millón 979 mil 896 delitos en carpetas de investigación abiertas: 78 mil 611 (4 por ciento) en la FGR y 1 millón 901 mil 285 (96 por ciento) en las fiscalías estatales.

Estas últimas registraron 2 millones 13 mil 223 víctimas en las carpetas de investigación abiertas: 98.5 por ciento en materia penal para personas adultas y 1.5 por ciento en el sistema de justicia para adolescentes.

Según el tipo de víctima, 1 millón 794 mil 748 (89.1 por ciento) fueron personas físicas y de estas, 47.1 por ciento correspondió a mujeres, 47.9 por ciento a hombres y en 5 por ciento de los casos no se identificó el sexo de la persona.

Los delitos federales más recurrentes, fueron: en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, robo, los que atañen a hidrocarburos y sus derivados, contra la salud relacionados con narcóticos y los que tienen que ver con vías de comunicación y correspondencia.

En el caso de las fiscalías estatales, los que más registraron fueron el robo, violencia familiar, lesiones, daño a la propiedad, amenazas y contra la salud relacionado con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo.

