Lunes, septiembre 22, 2025
Narcomenudeo, asalto a transeúntes y robo a transporte público, los delitos que más golpean a Puebla

Yadira Llaven Anzures

El narcomenudeo, el asalto a transeúnte y el robo a transporte público son los delitos de mayor incidencia en la ciudad de Puebla, informó este lunes el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Francisco Sánchez González. 

Durante su intervención en la conferencia de prensa, que encabezó el gobernador Alejandro Armenta Mier, el funcionario también enumeró las 14 colonias de la capital que requieren atención prioritaria por sus altos índices delictivos.

​”En la ciudad, los delitos que tenemos identificados con mayor incidencia es el narcomenudeo, el robo a transeúnte, el robo a transporte público,” destacó.

​Basado en el mapa de calor que las autoridades actualizan diariamente, el titular de la SSP reveló las colonias que presentan una mayor problemática de inseguridad, por lo que requieren atención prioritaria.

La lista incluye: ​La Paz, Guadalupe Hidalgo,​10 de Mayo, Central de Abasto, ​Santa María, San Pablo Xochimehuacan, Jardines de San Manuel, Santa Cruz Buenavista, San Francisco Totimehuacán y ​Parque Industrial Puebla 2000.

Además de San Felipe Hueyotlipan, ​San Jerónimo Caleras, ​La Loma e Infonavit Agua Santa.

​En relación a las estrategias para combatir la delincuencia, el funcionario mencionó el programa de alarmas vecinales, el cual, según indicó, concluirá en el mes de noviembre con la instalación de mil 500 dispositivos.

Del total, precisó que mil cámaras de videovigilancia serán colocadas en puntos claves de la capital y 500 más en la zona metropolitana.

Referente a este último punto, comentó que los dispositivos se instalarán en los municipios de Coronango, Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula.

​Respecto al robo en transporte público, destacó la implementación del programa “Transporte Seguro”, en el que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

Como parte de esta estrategia, dijo que se está trabajando en la vinculación de los autobuses que cuentan con tecnología de videovigilancia al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).

​”Hay rutas que ya cuentan con este servicio y tenemos esta vinculación de los autobuses, están conectados al C5 y nosotros tenemos una sala de monitoreo precisamente para estar atendiendo este servicio”, concluyó.

