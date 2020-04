Delincuentes aprovechan la cuarentena para robar a comerciantes en Huejotzingo

La delincuencia que desde antes del coronavirus azotaba a la región de Huejotzingo ahora aprovecha la cuarentena para terminar de asolar a comerciantes formales e informales, quienes de por sí sufren caídas de hasta 100 por ciento en sus ventas como resultado del confinamiento voluntario.

Las calles de este municipio industrioso en el que se encuentra el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán ayer no tenían el trajinar de un martes típico, porque la mayor parte de la gente ha acatado las indicaciones del gobierno de la República de permanecer en casa para ayudar a disminuir la curva de propagación de la pandemia.

No obstante, tal como sucede en otras localidades como Tepeaca, en la cabecera municipal de Huejotzingo muchos locales comerciales, restaurantes, cafés, bares y sucursales bancarias siguen abiertos.

Algunas empresas de la zona acostumbran a pagar la primera quincena del mes el día 14, así que ayer pudo verse afuera de la sucursal de BBVA que se encuentra en las inmediaciones de la amplia Plaza de Armas, una fila grande de personas que le daba la vuelta al edificio, la mayoría de las cuales omitía guardar la sana distancia.

Este tipo de escenas –las de colas largas de gente que espera su turno para alguna transacción–, ocurren casi a diario con esa institución crediticia de origen español en otras partes de la entidad como la capital, San Pedro y San Andrés Cholula, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Tepeaca. No ocurre igual con bancos de otras marcas o al menos este enviado no las ha visto.

En la enorme explanada central de Huejotzingo hay vendedores de nieves, helados, boleadores y antojitos, pero ayer eran pocos los transeúntes, aunque la mayoría de quienes estaban al mediodía ahí no parecían haber salido por causa de actividades esenciales como la compra de alimentos o insumos de similar importancia, a juzgar porque casi nadie llevaba bolsas en las manos, pero algunos daban vueltas en bicicletas y patines, descansaban en las bancas del zócalo e incluso había dos o tres familias que disfrutaban departiendo en lo que parecía un pícnic.

Los dependientes de tiendas y restaurantes que hablaron con La Jornada de Oriente coincidieron por separado en que desde que se decretó la alerta sanitaria sus ventas cayeron hasta en 100 por ciento, no solamente porque hay menos gente en las calles, sino porque se cerró el convento de San Miguel Arcángel, el principal atractivo turístico.

Pese a todo, algunos, puestos, puestos de ambulantes que se encuentran en el zócalo, frente al monumento del siglo XVI, continúan ofreciendo los productos típicos que también le han dado fama nacional a Huejotzingo: la sidra y las conservas.

Los locales se han ido cerrando rápidamente a partir del fin de semana pasado y en no pocos casos sus dueños han ido desmantelándolos, llevándose no solo sus productos, sino también los refrigeradores y vitrinas, pues los robos han aumentado dramáticamente por las noches y los ladrones han saqueado hasta tres puestos por noche dejándolos completamente vacíos.

Lo mismo ha sucedido con algunas fábricas de sidra y comercios pequeños que, por el latrocinio, lo han perdido todo en los días recientes.

Los vendedores que contaron lo anterior, pidieron la gracia del anonimato, ya que dijeron sospechar que los autores de los hurtos pertenecen a bandas del crimen organizado que desde hace un lustro han sentado sus reales en Huejotzingo.

“Son huachicoleros señor, son gente de un cártel, no le puedo decir de cual, pero sí son huachicoleros. Los que son grandes huachicoleros, los patrones, ya que esos ahorita están en sus casas tranquilos, guardados para no contagiarse (de Covid–19), pero sus gatos (sic), los que hacen el robo de la gasolina, los que asaltan en carreteras, son los que están robando. Son muchachos malvivientes de acá mismo, que se engancharon con los patrones que vinieron de fuera y como ahora no pueden robar huachicol ni asaltar en carretera, pues nos están dando en la madre a nosotros señor”, denunció una vendedora.