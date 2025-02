Delegación del Bienestar hace que discapacitados hagan filas de 9 horas, para al final no darles apoyo

Tal como sucedió a principios de esta semana en Tehuacán, esta vez en la capital estatal cientos de discapacitados tuvieron que esperar ayer hasta 9 horas para intentar registrarse en los programas del Bienestar, para que al final a muchos les dijeran que regresaran hasta el próximo lunes, a pesar de que el calendario oficial marca el principio del proceso para el pasado 17 de febrero.

Algunos padres que ni pudieron llevar a sus hijos al registro, denunciaron que, además, personal de la dependencia federal les pidieron videos o fotografías de sus vástagos para acreditar que tienen el padecimiento para poder solicitar el apoyo:

Los hechos ocurrieron ayer por la mañana en el Parque Biblioteca Gilberto Bosques, ubicado en la Diagonal Defensores de la República número 1126, colonia Villa Verde, en las inmediaciones del Instituto Municipal de la Juventud.

Uno de los afectados entregó a esta casa un video -que puede ser consultado en las redes sociales de esta casa editorial-, en el que se observa una enorme fila de personas con bastón o silla de ruedas, mientras quien registra, relata:

“Esta es la enorme fila de casi 1 kilómetro, sin baños, sin asientos, donde tienen las personas en situación de diversidad funcional o discapacidad. Muchas vienen con bastones, vienen en sillas de ruedas, con prótesis, son personas que vienen a pedir el apoyo del gobierno federal y están aquí esperando desde las 8 de la mañana, algunos desde las 6 de la mañana y siguen aquí. Ya acá son las 3 de la tarde y parece que el apoyo del Bienestar no llega para ellos. ¿Qué pasó con la delegación del Gobierno federal? No se sabe, pero brilla por su ausencia, porque aquí la fila no termina, no hay baños siquiera, no hay instalaciones decorosas para las personas y son ciudadanos que están esperando lo más justo que es el apoyo del Gobierno federal. He aquí personas que siguen esperando”.