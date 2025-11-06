Jueves, noviembre 6, 2025
Delegación de Libres estará acéfala hasta fin de año, tras renuncia de titular por presuntos vínculos con la delincuencia

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, durante la rueda de prensa donde confirmó la renuncia de la delegada en Libres.
La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, durante la rueda de prensa donde confirmó la renuncia de la delegada en Libres.
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Bienestar del estado de Puebla, a cargo de Laura Artemisa García Chávez, confirmó la renuncia de la delegada regional en Libres, Anallely López Hernández, y señaló que la titularidad de esa oficina se encuentra acéfala mientras se designa a un nuevo responsable.

La salida de López Hernández se da en medio de señalamientos que la vinculan con Nazario “N”, presunto operador de un grupo delictivo, quien fue detenido recientemente.

Al término de la rueda de prensa de este jueves, efectuada en las instalaciones de Casa Aguayo, García Chávez declaró que aún no se ha analizado quién será el nuevo titular, aunque existen tres perfiles en evaluación que se están platicando con el gobernador.

Para asegurar la continuidad de los programas y proyectos, dijo que el mismo equipo operativo (secretarios técnicos y demás personal) está a cargo de darle seguimiento a las acciones y compromisos en la región.

Comentó que la decisión final sobre el responsable de la delegación recaerá en el gobernador, quien lo estará decidiendo “en el momento indicado“.

De paso, la secretaria informó que viajará a Libres y al distrito para reunirse con los responsables del equipo y con los comités de obras, demostrando la atención directa a la región.

García Chávez enfatizó que la renuncia fue “por decisión personal” de la exfuncionaria y que la Secretaría de Bienestar se deslinda de cualquier investigación penal que pudiera existir en su contra, argumentando que su contratación cumplió con todos los requisitos de ley, incluyendo la carta de no antecedentes penales.

La funcionaria subrayó que, aunque se evaluarán nuevos nombramientos, se prioriza la continuidad del equipo operativo actual para no “empezar de cero” con el trabajo realizado durante el año y para garantizar que los proyectos comprometidos a la población no se detengan.

Proyectos y presupuesto

Sobre el presupuesto para el año siguiente, informó que se destinará una mayor cantidad a los municipios y comunidades damnificadas por las fuertes lluvias en la Sierra Norte del estado.

Esto luego de que se diera a conocer que Puebla recibirá 130 mil millones de pesos del gobierno federal, como parte del presupuesto para 2026, cifra que representa un aumento de 3.1 por ciento respecto a 2025.

Al respecto, García Chávez dijo que el presupuesto en obra comunitaria tendrá un incremento respecto al año pasado, al pasar de mil a mil 500 millones de pesos, en cumplimiento con los compromisos del gobernador Alejandro Armenta.

Además, agregó que se buscará ampliar el programa de bienestar con un programa de alimentación que no se tuvo este año, como parte de la responsabilidad de la Secretaría.

Finalmente, admitió que la incertidumbre sobre el nombramiento del nuevo delegado destaca la necesidad de estabilizar la microrregión 8 de Bienestar, tras la polémica renuncia.

