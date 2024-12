Del volcán al territorio: los caminos del Cupreder

El regreso del Popo

Hacia finales de 1993, comenzó a registrarse un aumento en la actividad sísmica en la región, lo que hizo suponer que el volcán Popocatépetl estaba volviendo a la actividad. Científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM lograron convencer a las autoridades de la Secretaría de Gobernación sobre la importancia de atender esta situación, y, tras varias gestiones, la intervención fue autorizada.

Algunos de quienes luego creamos el centro universitario que atendió la emergencia eruptiva, formábamos parte de un grupo que a veces llamábamos “Los volcaneros”, nombre que había surgido tras un reportaje emblemático sobre el culto a los volcanes.

Además de este cronista y de Alejandro Rivera, formaban la cofradía el antropólogo Julio Glockner y el fotógrafo Everardo Rivera, quienes habían colaborado en un significativo reportaje previo sobre el Popo, con el título de “Los volcanes y los hombres”, publicado en La Jornada en junio de 1989. En él se documentó por primera vez que los habitantes de las comunidades próximas se referían al volcán como “don Gregorio” y a la volcana como “doña Rosita”, revelando el profundo arraigo cultural y religioso de los pueblos circundantes.

La preocupación por la actividad del volcán llevó a este grupo universitario de la UAP y de la UNAM a la realización de entrevistas y análisis sociales sobre la manera en que se difundía la información sobre la posible erupción y su divulgación en los medios de comunicación disponibles. Una de esas actividades divulgativas fue hacer videograbaciones con el equipo que había formado Epigmenio Ibarra en Puebla, al que llamaron Argos del Sureste.

Dos jóvenes egresados de la carrera de Comunicación en la Universidad de las Américas, Gerardo Yanes, el Yuca, y Melchor Izunza, fueron los encargados de grabar las entrevistas hechas por el equipo durante los recorridos que el equipo hizo en torno a los pueblos del volcán, incluyendo declaraciones a los medios electrónicos y charlas de advertencia sobre una erupción inminente.

Durante estos recorridos por las comunidades cercanas al volcán, recogiendo los testimonios para entender la forma en que los lugareños percibían el problema que se advertía ya en los medios de comunicación, el equipo escuchó diversas interpretaciones sobre la actividad eruptiva. Un residente de San Pedro Nexapa relató que el volcán hacía erupción debido a que durante la Revolución, le habían prendido fuego y “por eso se llama Popocatépetl, el volcán que humea”.

Las creencias del tiempero

Este tipo de creencias reflejaba la conexión histórica y simbólica que los habitantes tenían con el Popocatépetl que fuimos recuperando durante las investigaciones antropológicas y sociales previas a la erupción de 1994. Este acervo de conocimiento y compromiso derivó en la creación del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, Cupreder, cuya vocación participatoria partió de la obligación de entender y valorar cómo percibían los propios pobladores su relación con el volcán.

Una entrevista previa, y del todo memorable, la tuvimos con doña Inés, esposa del tiempero de Xalitzintla, don Antonio Analco (Carrizosa, 2023), quien expresó su creencia de que el presidente Carlos Salinas de Gortari había vendido el volcán a los japoneses y que la supuesta erupción era una estrategia para asustar a los pobladores y desalojarlos. “El Salinas ya les vendió el volcán a los japoneses y por eso nos quieren quitar las tierras”, decía la campesina con esa seguridad que le caracteriza. Aunque en un principio estas historias fueron percibidas como argumentos pintorescos, con el tiempo, en el equipo del Cupreder comprendimos que representaban una porción significativa del imaginario colectivo de la región y tenían fundamentos en acciones gubernamentales que afectaron a las comunidades del volcán, así como en las historias que circulan desde siempre en los pueblos volcaneros y en el bien fundado temor de perder sus bienes y sus casas.

El día que todo empezó

Hacia las 2 de la mañana del miércoles 21 de diciembre de 1994 empezó a caer una lluvia de ceniza sobre la ciudad de Puebla y los municipios conurbados. En este día ocurrieron hechos importantes para este grupo de volcaneros. Alrededor de las 4 de la mañana recibí en mi celular una llamada de Sergio Mastretta, a la sazón director de la estación de radio 105.1 “La Radiante”, con quien teníamos una estrecha relación que giraba en torno a la actividad del Popocatépetl.

Entró en erupción el Popo; está cayendo un montón de ceniza en la ciudad; me avisó Tino Arellano, que estaba saliendo de la posada que organizamos en la estación, me dijo que sus pies iban dejando huellas en el piso.

En aquel entonces, Tino Arellano conducía un programa muy exitoso sobre música tropical en la estación. Lo primero que pregunté era lo obvio:

–¿Ya le hablaste a Alejandro (Rivera)?

–Ya, pero dice que ha de ser un accidente industrial…Mi compañera, Jana, estaba en un seminario del Proyecto Indígena de Desarrollo en la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, pero había dejado en casa la camioneta pic up que le habían asignado. Nuestro hijo, Juan Aurelio, quien acababa de cumplir diez años, estaba durmiendo en la cama conmigo. Se despertó con la llamada telefónica e inmediatamente tomó una linterna que estaba a la mano y salió a la terraza. El haz de luz permitía ver la abundante lluvia de ceniza que caía en ese momento.

–Sale, le dije a Sergio, yo le hablo a Alejandro y nos vamos hacia el volcán. Te vamos informando con el celular.

Me vestí de inmediato y pedí a mi hijo que se hiciera cargo de su hermana pequeña, Nuria, que dormía en una habitación contigua, y que, cuando despertaran, le avisara a su abuela al de lo que había pasado. No le gustó la idea porque lo que realmente quería era venir conmigo. Su abuela era nuestra vecina. Llamé a Alejandro y le avisé que pasaría por él en una hora, luego de ir por el fotógrafo del periódico, Abraham Paredes.

No hubo de otra. Usé la camioneta asignada a mi esposa, le eché en la batea unos arcones de esos que regalan los gobiernos cada fin de año, con su ración de champán, vinos, latas de sardinas y hasta turrones, para tener qué comer en el trayecto que haríamos hasta el albergue de Tlamacas. No hacía mucho que el periódico que dirigía, La Jornada de Oriente, me había comprado uno de esos celulares Motorola a los que se les abría la tapa para poder hablar y se les subía la antena para recibir la señal. Con él fuimos haciendo reportes a varios medios de comunicación, especialmene a nuestros aliados en Puebla, Enrique Montero Ponce, de Tribuna Radiofónica, y Sergio Mastretta, de la Radiante, además de una cobertura adicional con Carmen Aristegui, que suplía por vacaciones a Pedro Ferriz de Con en Imagen radio.

Cuando pasamos la población de Nealtican, ya no caía ceniza. Esta había brincado los 15 kilómetros de distancia del cráter, justo hacia el este-noreste. Pero el espectáculo que nos ofreció el volcán fue insuperable. Tantos años de verlo subiendo a pasear y acampar en sus faldas y jamás habíamos presenciado ese abanico gris sobre nuestras cabezas.

Después de Cholula , ningún camino estaba pavimentado. No nos detuvimos en ese momento a conversar con nuestros amigos de las poblaciones por las que pasábamos porque ansiábamos llegar a la parte más cercana y alta posible. Sin coincidir con gente ni vehículo alguno en todo el trayecto, pudimos llegar hasta los 3 mil 900 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra el albergue de Tlamacas. Veces hasta el cráter de aquel volcán que nos pareció en la madrugada del 21 de diciembre de 1994 más coloso que nunca.

Poco después llegó Claus Siebe, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, uno de los principales estudiosos de

esta abertura en la corteza terrestre. No mucho tiempo después arribó Ana Lillian Martín del Pozzo, también investigadora del mismo instituto. Allí nos conocimos y tal vez por ese hecho, o momento compartido, sellamos paulatinamente una amistad que, con varias acciones conjuntas, se ha sostenido por tres décadas.

Decisiones en caliente

La prensa llegó, también, en oleadas sucesivas que había que organizar para conceder las entrevistas con Alejandro y Ana Lillian. Claus, menos afecto a los reporteros, intercambió sus declaraciones con un medio de comunicación cuyos reporteros llegaron en helicóptero, evento que permitió al investigador alemán echar un ojo a la actividad del Popo desde las alturas.

Todos los procedimientos prohibidos a partir de los días subsecuentes fueron violados en esos momentos iniciáticos. En un remanso de las entrevistas, Claus y Ana Lillian opinaron que en ese momento había que cerrar el acceso al albergue por ser un sitio de una gran peligrosidad. Así empezaron los impedimentos para que los medios, y luego los curiosos, llegaran más allá de las casetas del Parque Izta-Popo, localizadas en el paraje conocido como Paso de Cortés, caracterizado por el monumento mochado al conquistador extremeño, cuyo busto se tumbó en protesta por uno de los genocidios más grandes de la historia.

Un gobernador proactivo

Cuando ocurrió la erupción, el gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, se encontraba de vacaciones en Europa.

Sin embargo, al recibir la noticia, regresó de inmediato al país. A los pocos días, se reunió con el rector de la UAP, José Doger Corte, y le propuso la creación de un centro autónomo en la universidad, con respaldo gubernamental, para investigar y abordar la situación en las

comunidades afectadas por la actividad del Popocatépetl. Tenía en la cabeza la experiencia del sismo de 1985 y por ello impulsó Bartlett los esfuerzos que llevaron a la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un organismo creado en septiembre de 1988, siendo aún secretario federal de Gobernación, aunque su organización y despliegue correspondió al siguiente titular, y enconado adversario, Fernando Gutiérrez Barrios, que limitó el proyecto de un centro independiente de investigación a un organismo adscrito a su secretaría.

En ese contexto, Manuel Bartlett Díaz, gobernador constitucional del estado de Puebla, se encontró nuevamente ante una situación de desastre y vio la oportunidad de proponer la creación de un centro más acorde con las recomendaciones iniciales de Russell R. Dynes (1923-2019) y Enrico Luis Quarantelli (1924-2017), dos investigadores de la sociología de los desastres y la gestión del riesgo, fundadores del Desaster Research Center de la Universidad de Delaware que llegaron a México por invitación de Bartlett y desarrollaron, junto a Dennis E. Wenger, un reporte de recomendable lectura sobre la respuesta social e institucional al sismo (Dynes, Quarantelli, & Wenger, 1988).

Siguiendo su propuesta metodológica, Bartlett le planteó al rector Doger Corte la creación de un centro universitario que diera la información social y técnica que los gobiernos requieren para tomar decisiones en situaciones de emergencia. El entonces rector ya había escuchado, meses antes, mi propuesta para que la universidad interviniera en la crisis de seguridad que la erupción implicaba. A principios de 1995, Doger me llamó para discutir la posibilidad de crear este centro. No solo acepté, sino que propuse que la dirección la ocupara el talentoso y dinámico economista Rigoberto Benítez Trujillo.

La fundación del Cupreder

El Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) se fundó formalmente el 9 de febrero de 1995, la misma fecha en que el presidente Ernesto Zedillo rompió los acuerdos con los zapatistas y envió al ejército y la policía para reprimir el movimiento en Chiapas. Rigoberto Benítez mostró gran habilidad desde el primer día de la fundación del Cupreder, al conseguir una sede provisional en la 4 Sur 303 Altos, un lugar que hasta ese momento se utilizaba para almacenar muebles viejos. Con el tiempo, fueron adaptando el espacio, utilizando escritorios desechados y muebles que llevaban de sus propias casas.

El Cupreder se creó con Rigoberto Benítez como director, Alejandro Rivera, Alejandra López García y el que esto escribe, junto con dos ingenieros recién egresados, quienes aún no se habían titulado. Fue muy importante el vínculo que establecimos con el gobernador Bartlett.

Este los llevó a una reunión con todo su gabinete y declaró que el equipo del Cupreder sería el encargado de asesorar al gobierno en la gestión de la erupción. Aunque no hubo una asignación directa de recursos económicos, Bartlett les proporcionó ciertos equipos clave, como una laptop Toshiba, una tableta digitalizadora y unos radios que resultaron fundamentales para las operaciones en el volcán.

El Cupreder nació con el objetivo de ser un centro integrador, enfocado no solo en los aspectos científicos de los desastres, sino también en las dimensiones sociales y comunitarias, lo que permitió que su equipo tuviera un papel protagónico en la gestión de la actividad volcánica del Popocatépetl. El principio básico que guió los primeros trabajos fue que la gente no debería ser el problema, como lo propugnaban las autoridades de Protección Civil y otras, sino su solución. Incorporar a las comunidades a las decisiones y en las acciones resultaba lo más importante.

El equipo llevó a cabo un diagnóstico inicial sobre la situación. Era urgente actuar debido a las circunstancias de peligro eruptivo y falta de planeación. No estaba definido qué comunidades se encontraban en peligro, no existía aún el mapa de peligros que posteriormente elaboró la UNAM; entonces, Cupreder delimitó, por urgencia, los círculos de peligro a partir de la proximidad al cráter y a las barrancas por las que podría desplazarse el material eruptivo, según había ocurrido en grandes erupciones.

Trabajo colaborativo

Con los pobladores de las comunidades localizadas en un radio de 15 km de distancia al foco eruptivo, se empezó a trabajar. Manuel Bartlett comprendió la importancia de las propuestas presentadas. El primer paso fue establecer un acuerdo entre el Cupreder y la Secretaría de Educación Pública del estado, liderada por Juan Antonio Badillo Torre, y su director de comunicación, Gustavo Santín Nieto. A través de este acuerdo, se utilizaron las Coordinaciones Regionales de Desarrollo Educativo (Cordes), distribuidas en localidades específicas del estado, como centros para llevar a cabo reuniones con las comunidades locales.

Desde las Cordes, los profesores se reunían con las autoridades locales, tanto las formales como las reales, en un intento de generar un diálogo participativo sobre la situación del volcán. Durante estas reuniones, en un principio, Alejandro Rivera explicaba lo que se sabía en ese momento sobre la actividad volcánica potencial del Popocatépetl, mientras Aurelio Fernández se encargaban, a continuación, de dar las indicaciones necesarias para enfrentar la emergencia con los conocimientos y las herramientas que se tenían en ese momento.

Este trabajo se llevó a cabo en 26 centros de concentración de poblaciones, con una nutrida participación, representativa de sus habitantes. Contábamos con el hecho de que después de iniciada la etapa eruptiva, el 21 de diciembre de 1994, ya había llevado a cabo una evacuación preventiva, que las emanaciones magmáticas eran constantes, y todo eso ayudaba a la sensibilidad de las personas.

En esos primeros momentos, el Cupreder también intentó vincularse a los geofísicos de la UNAM que son los mismos del Cenapred. Fuimos invitados a participar en el Comité Asesor del Volcán Popocatépetl durante los primeros meses de 1995, pero nunca concretaron la invitación a participar en el grupo de trabajo de ciencias sociales.

Razones de una confrontación

En realidad, se fue desarrollando una sorda confrontación entre Cenapred y Cupreder que tuvo tres motivos principales:

—Los diferentes enfoques de cómo enfrentar las amenazas. Los geofísicos buscaban primordialmente fortalecer el equipamiento técnico y las investigaciones en su campo para medir el comportamiento eruptivo, desdeñando el trabajo con las comunidades, cuando, por el contrario, se podía trabajar con las comunidades en riesgo sin desdeñar los estudios científico-técnicos.

—Nuestro centro de investigación llegó a ocupar un papel muy relevante en las demandas de comunicación que en aquel momento exigían la sociedad local, nacional y hasta internacional. Esto derivaba del hecho de que mientras el Cupreder actuaba con una buena dosis de libertad para ofrecer información continua a los medios, el Cenapred estaba anclado a la lógica de la Secretaría de Gobernación federal, siempre con postulados de secrecía para “no generar pánico”. Además, la dinámica del Cupreder en las comunidades en riesgo fue muy intensa y penetrante, por lo que logró colocarse como el referente más importante, por encima de las dependencias federales de gobierno.

—En tercer lugar, la disputa política por la sucesión presidencial, que estaba desarrollándose, llegó hasta el ámbito de las políticas públicas de prevención en el volcán. Esta disputa correspondía también a la orientación económica y social que el país estaba viviendo. Bartlett había sido descartado por el grupo dominante del PRI y la nomenclatura económica y política de México desde la elección de 1988, cuando el partido en el poder eligió a Carlos Salinas de Gortari como su candidato, anulando a Manuel Bartlett y la tendencia nacionalista que abanderaba.

En campo

Al mismo tiempo que el Cupreder desempeñaba un intenso trabajo con las comunidades con mayor riesgo, equipo de la universidad coordinados por el mismo centro desplegaban otras tareas, todas urgentes. Una amplia campaña de “saloneo” permitió al proyecto contar con estudiantes de varias facultades y unidades académicas. Brigadistas de la facultad de Ingeniería se desplazaron en equipos para conocer la situación de los caminos que debían conformar las rutas por las que la población saliera de sus comunidades hacia sitios de resguardo. Esto lo hicieron en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que estaba a cargo del ingeniero Martínez Taboada.

Ellos lograron encontrar caminos abandonados y hasta senderos que permitían cortar el recorrido y ganar tiempo para las salidas. Los habitantes de la parte sur del volcán debían llegar hasta el estado de Morelos para encontrar vías de escape, con el consecuente embotellamiento al encontrarse con los flujos de evacuados de ese estado. Martínez Taboada no tuvo objeción en hacer esos caminos propuestos por los sedicentes ingenieros. Así, la UAP fue quien agrupó a los habitantes de las zonas de riesgo en diez secciones a las que llamaron “cuencas”, y de los diseños de los caminos para hacerlo bien.

También estaba el problema de los refugios temporales, que obviamente, en la“planeación” de Protección Civil, eran los espacios relativamente disponibles y amplios, sin mayor consideración.

Cupreder llamó a los expertos de Protección Civil del Distrito Federal para saber cuáles eran los requisitos de un refugio temporal. Con los conocimientos adquiridos, las brigadas de estudiantes de Arquitectura de la UAP se trasladaron a los centros urbanos que tenían las condiciones para recibir a los desplazados.

Del ¡Por si acaso! y otras cosas

Uno de los logros que más satisfacen al centro es la realización de lo que llamaron el programa Por si acaso… Pero ¿en qué consistió y qué elementos lo compusieron?

Si se pregunta lo anterior, pueden enumerarse muchas acciones, muchos instrumentos que se crearon bajo este concepto: anuncios en la radio local, pintas en las bardas de los pueblos, micas repartidas en más de ocho mil casas, un programa de radio y TV en cadena estatal…

En realidad, todo parte de la creación de una respuesta a la evidencia de que la mayoría de las personas que estaban en los poblados en riesgo eruptivo, sobre todo las más próximas a él, manifestaban que no tenían miedo al volcán porque este no iba a hacer nada. Sostenían una consistente desconfianza hacia el gobierno, la que ocultaba un temor a perder todas sus propiedades, empezando por sus casas y sus terrenos de labor y trabajo, pero, igualmente, temían ser extirpados del arraigo cultural, con sus paisajes y sus muertos. La expresión más pintoresca, pero también más consolidada en el imaginario popular, estaba constituida por la idea de que el gobierno había vendido el volcán a los japoneses y por ello se requería que desalojaran las tierras para entregárselas a los nipones. Como se comentó en párrafos previos, la primera vez que escuchamos esta aseveración no pudimos más que disimular una risotada. Pese a lo cual, cuando la volvimos a escuchar en un pueblo y luego en el otro y más tarde en otro más, muy distante del primero, supimos que se trataba de algo más que una ocurrencia de doña Inés García de Xalitzintla.

Existían, no hay que dudar que sigan existiendo, otros rumores igualmente descabellados: que eran los ovnis los que provocaban las emanaciones y las explosiones que no podían dejar de verse y hasta escucharse en las localidades. Eso, porque aviones y helicópteros pasaban por encima del cráter y lanzaban algo que las provocaba: “Nomás se ve cómo se cantea el avión y cómo lueguito sale la fumarola”, nos argumentaban en los pueblos de manera sospechosamente similar. En el extremo de los rumores, el menos aceptado, según las dos encuestas que al especto aplicó el Cupreder, era que al volcán le habían metido un tanque de gas y que lo encendían para asustar a la gente y que esta se fuera.

La pregunta de si la gente temía en serio los efectos dañinos de la erupción, en el centro universitario la tratamos de responder con varios métodos. Uno, conversando con la gente cada vez que se salía a las comunidades. Otra, se hicieron algunas reuniones más grandes con alumnos de las escuelas del lugar, donde se les preguntó si soñaban con el volcán y en qué consistían sus sueños; la gran mayoría soñaba que el Popo les aventaba piedras calientes, que había ríos de lodos… en fin, siempre había miedo en esas actividades oníricas y con frecuencia se asociaban las explicaciones que se daban o había dado el Cupreder en sus conferencias.

En tercer lugar, y para darle un todo más académico, una profesora de la escuela de Psicología de la BUAP organizó con sus alumnos una encuesta para determinar, además de los temores, si existía disposición para evacuar cuando se considerara preciso; la mayoría de los encuestados opinó que sí estaba dispuesta a salir para huir del peligro, pero que la señal sería la propia actividad que ellos percibieran y no las instrucciones del gobierno.

La conclusión a la que el equipo del Cupreder llegó fue que había una evidente negación de la amenaza eruptiva —negación del abandono, como lo calificó Jesús Manuel Macías del CIESAS—, la que no implicaba una conducta mayoritariamente negativa hacia una evacuación, pero sí mucha desconfianza hacia las autoridades.

Vivir con el volcán

¿Qué hacer ante esta condición? El Cupreder iba configurando alternativas de acción frente a estos hechos, insistiendo en que lo importante era que la gente actuara adecuadamente en las condiciones de emergencia. Todas las sesiones con las comunidades directamente y a través de los medios de comunicación, llevadas a cabo durante los años 1995 y 1996, habían incidido positivamente en la percepción y el mejor comportamiento frente al peligro. Dos campañas de mensajes por radio eran parte del acervo informativo general: el de la consigna de “Aprendamos a vivir con el volcán”, seguido de argumentos del peligro vigente, y la que incidía en las poblaciones para que identificaran cuáles eran las rutas de evacuación, en alguna de las diez “cuencas” que el Cupreder había diseñado con el gobierno de Puebla y los destinos correspondientes.

La música de esta última campaña era Los caminos de la vida no son como yo pensaba…

Hubo una parte de este método que consistió en realizar un censo en los hogares de las poblaciones que estaban expuestas al mayor peligro, para conocer las situaciones particulares de cada localidad, sus recursos, sus condiciones de vida, su disponibilidad frente a la amenaza.

Con el INEGI hicimos todo el procedimiento para hacer este ejercicio al que ellos llamaron no censo, sino estudio censal, en razón de su propia normatividad. Ellos validaron nuestro cuestionario y luego capturaron los datos recabados en más de ocho mil hogares de unas 25 comunidades. Prestaron las tablas para anotar, que luego hubo que devolver, y regalaron unas viseras para el sol que no les devolvimos.

La aplicación de cuestionarios era la primera parte de la tarea de los más de 400 brigadistas que hicieron este trabajo. La segunda fue entregar una mica que llevaba como cabezal Por si acaso… y tenía en el anverso las poblaciones que correspondían a esta cuenca y el destino al que debían llegar las personas que evacuaran. En el reverso estaban las instrucciones de cuándo evacuar y a quién hacerle caso, siempre a las autoridades.

¿Por qué una mica? Sabíamos que algunos impresos, trípticos en particular, que habían sido repartidos en algunas comunidades de la región por Protección Civil desaparecían rápidamente. También se repartieron calendarios que se perdían con su propio tiempo.

Conclusiones

La gente con menos recursos, como es el caso de la inmensa mayoría de los campesinos del esos sitios, suele guardar sus documentos más importantes en unas micas azules, con costuras en los bordes; con esos contenidos nos es factible que las tiren o las pierdan. Esa fue nuestra inspiración.

Las recomendaciones frente a emergencias de desastres son llevarse consigo los documentos más importantes, los de sus propiedades inmobiliarias, las actas de nacimiento o fes de bautizo, los certificados escolares y demás. Fue tan exitosa la entrega de las micas, después de ser aplicado el cuestionario, que hasta la fecha mucha gente las conserva y los que habitaban entonces esas tierras, lo recuerdan. Con ello identifican a la UAP.

Luego, algunos brigadistas universitarios se organizaron con habitantes de muchas de estas comunidades y pintaron en las paredes más visibles el dibujo que estaba en las micas. Hasta la fecha, 26 o 27 años después, en algunas bardas siguen esas pintas.

Al final del mandato de Manuel Bartlett, se intentó darle impulso a este programa bajo el título de Empujón al Por si acaso…, bajo la idea de que se realizaran los recorridos necesarios a la hora de una evacuación, con las autoridades reales y formales de cada lugar y hasta los refugios que les habíamos asignado. Sin embargo, esto solo pudo llevarse a cabo en media docena de lugares porque acabó el sexenio y el siguiente, bajo el mando de Melquiades Morales, hizo a un lado todo aquel esfuerzo original de prevención y poco a poco se fue convirtiendo en una simulación más en manos de un gobierno desatento.

Hasta que llegó el episodio eruptivo de diciembre del año 2000 y se repitieron los mismos errores de 1994, como si no se hubiera construido el plan de preparativos para una de las emergencias más importante de la historia del país.

Referencias

Carrizosa, P. (29 de mayo de 2023). 34 años de llamarle Gregorio: el volcán Popocatépetl y su relación con los pueblos. La Jornada de Oriente.

Obtenido de https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/llamarle-gregorio-el-volcan-popocatepetl/

Dynes, R. R., Quarantelli, E. L., & Wenger, D. E. (1988). Individual and Organizational Response to the 1985 Earthquake in Mexico City, Mexico. Final Report. Newark, Delaware: Desaster Research Center: University of Delaware.

Obtenido de https://udspace.udel.edu/items/62493ff1-9bf1-4182-8e06-f227d6d5e0f8