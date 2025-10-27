Del Valle a la Sierra Negra; tres maneras de honrar a los difuntos en la región de Tehuacán

En la región de Tehuacán las poblaciones se preparan para celebrar a sus difuntos, lo que convierte a cada comunidad en un lugar de fiesta y colorido; si bien en todas hay elementos en común, tal es el caso de las ofrendas, las velas, la flor, el incienso, las oraciones, los rituales, la comida y el recuerdo sentido de sus seres queridos que se han ido, Cada una tiene aspectos, creencias y tradiciones que hacen diferente el festejo de un lugar a otro, tal es el caso de Chilac, Chapulco y San Esteban Necoxcalco que a pesar de ser poblaciones relativamente cercanas se distinguen por la manera en que ofrendan y recuerdan a sus muertos durante la temporada de Todos los Santos.

San Gabriel Chilac es el municipio con mayor reconocimiento por su fiesta en honor a los difuntos, desde hace más de una semana el Panteón Municipal se quedó sin cruces, porque la tradición indica que se debe dar mantenimiento a cada una de ellas. Afuera del cementerio se colocan carpas donde los restauradores de cruces instalan sus talleres para pintar, cambiar piezas o poner alguna decoración que se les pida.

Este 2025 será también diferente porque el 2 de noviembre será en domingo y la creencia señala que cuando esa fecha cae en domingo los difuntos tienen permiso para quedarse entre los vivos un día más, de modo que la visita al panteón será hasta el lunes 3.

Con meses de anticipación las familias ahorran para poner las ofrendas, en los hogares la recepción de los muertos inicia el 28 de octubre y de acuerdo con la tradición cada día van renovando la ofrenda de acuerdo con los familiares fallecidos y la manera en que murieron, pues los accidentados y los niños que fallecieron sin bautizo llegan en días diferentes a los de aquellos que perdieron la vida por enfermedad.

Pero todos se irán el 3 de noviembre, ese día en la madrugada se lleva a cabo una misa en la parroquia con velas que la gente lleva por cada difunto, después el panteón se convierte en un lugar de fiesta y convivencia, las familias llegarán con comida, música, oraciones, incienso y flores para despedir a sus muertos con un convivio en sus tumbas y la esperanza de recibirlo el año siguiente.

En Chapulco el momento de más encuentro entre muertos y vivos es el 1 de noviembre, durante esa noche nadie duerme, la gente sale a visitar las viviendas de aquellos que fallecieron en el año y que recibirán su primera ofrenda; sus amigos y vecinos llevan tenates o canastas con flores, fruta, pan y velas como señal de solidaridad y cariño. A cambio la familia les ofrece tamales, café, pan o alguna otra comida.

Son largas mesas las que se colocan en los hogares donde se dan las primeras ofrendas, para tener espacio suficiente donde colocar lo que se recibe por parte de los vecinos o amigos. Esta es una tradición que ya también realizan algunos vecinos de Santiago Miahuatlán.

En San Esteban Necoxcalco, junta auxiliar de San Antonio Cañada, ubicada en la Sierra Negra, son los niños quienes ponen el ambiente festivo durante la noche del 1 de noviembre; salen a recorrer las casas, para hacer una oración y entonar cantos frente a cada ofrenda; a cambio las familias les dan frutas, dulces, tamales o pan, mientras tanto las campanas de la iglesia suenan toda la noche en señal de alegría por la visita de los difuntos y ya por la madrugada los menores acuden a la iglesia y comparten con los campaneros parte de lo que recibieron.

Por lo que toca a Tehuacán no hay una tradición diferente a la colocación de las ofrendas y la visita al panteón el 2 de noviembre; sin embargo, desde hace algunos años se decidió que el cementerio municipal y algunos en juntas auxiliares mantengan sus puertas abiertas toda la noche del primero al 2 de noviembre para que la gente acuda a arreglar las tumbas de sus difuntos.

