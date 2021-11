Dejó arcas vacías el ayuntamiento anterior de San José Miahuatlán, aseguró el presidente del Concejo Municipal

San José Miahuatlán. Héctor Guzmán Morales, exacalde de este municipio mintió al afirmar que dejaría en las arcas municipales alrededor de 5 millones de pesos, lo anterior lo informó Rafael Ramos Bautista, presidente del Concejo Municipal, quien dijo que no encontraron ni un peso en el fondo de participaciones para gasto corriente.

Rafael Ramos resaltó que el dinero del cual dispone el Concejo, es el que corresponde a las participaciones federales y estatales, pero ese recurso no es algo que haya dejado por trabajo propio el pasado ayuntamiento.

Mencionó que en este momento todavía se encuentran dentro del plazo de revisión de la entrega–recepción, dentro del cual se permite llamar a comparecer a los funcionarios salientes para que aclaren asuntos confusos de lo que entregaron o bien rectifiquen en sus reportes.

Refirió que en días pasados se pidió a autoridades salientes debido a que en la revisión realizada en el área de Seguridad Pública se encontró el faltante de varias moto patrullas, vehículos que posteriormente fueron entregadas y ya se encuentran bajo resguardo del Concejo Municipal.

Por el momento, dijo, siguen en la revisión dentro de esa dinámica y, al parecer, no han surgido mayores complicaciones; sin embargo, advirtió que cualquier irregularidad que detecten, será reportada ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).

De igual modo, adelantó, se va a rendir un informe al respecto a la población, ya que los habitantes de San José, tienen derecho a conocer el estado en que se dejó la administración municipal.

En este municipio no existe un presidente municipal, Ramos Bautista encabeza el Concejo Municipal que fue nombrado por parte del Congreso del Estado y que se mantendrá dirigiendo el destino del Miahuatlán hasta que se lleven a cabo las elecciones para elegir al próximo alcalde.

Ello obedece a que el pasado 6 de junio no se llevó a cabo la elección por la alcaldía debido a la toma de las instalaciones del Consejo Municipal, por parte de inconformes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuyo candidato no fue registrado como tal y su nombre no apareció en la boleta. El Instituto Estatal Electora debe organizar la contienda en meses próximos y solo será con la participación de los candidatos registrados anteriormente.