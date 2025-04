Dejan en la cárcel a Mario Marín; juez le niega el arraigo domiciliario

El ex gobernador Mario Marín Torres permanecerá recluido en el penal de El Altiplano del Estado de México una vez que un juez le negó el arraigo domiciliario, durante una audiencia realizada este viernes.

La defensa del exmandatario poblano aún puede apelar la decisión.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia en la que el juez a cargo del caso analizó si Marín podría o no regresar a su casa en Puebla, después de que el pasado dos de abril un juez le revocó la medida de arraigo domiciliario de la que gozaba.

Mario Marín escuchó atento el resolutivo del juez, mientras portaba un uniforme carcelario, según se observa en una imagen difundida sobre la audiencia, en la que se le ve con una expresión desencajada.

Hay que recordar que el juez retiró al ex gobernador la prisión domiciliaria tras una petición de la defensa de Lydia Cacho, quién lo acusa del delito de tortura en su contra.

Hace ocho meses, Marín llegó a su casa en Puebla esposado y custodiado por agentes de la GN a fin de permanecer en ese sitio mientras se desarrollaba el proceso penal por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho y hasta que se dictara sentencia, lo que no ha ocurrido

Las condiciones establecían que el ex mandatario debería portar todo el tiempo un brazalete mediante el que la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares vigilaría que no saliera de su casa, asimismo, al priísta le fue asegurado su pasaporte y su visa pues no tiene permitido salir del país y, al mismo tiempo se emitió una alerta a las autoridades migratorias.

El tres de febrero de 2021 Marín fue arrestado mientras se encontraba en Acapulco, Guerrero, en la casa de su hermana, de nombre Alicia, acusado de ordenar la tortura y el arresto ilegal de la periodista, y fue trasladado a la cárcel de Cancún. Posteriormente fue trasladado al penal de El Altiplano.