Dejan dos cadáveres envueltos en plástico y con narcomensaje junto al mercado 5 de Mayo

Ambos cuerpos no han sido identificados

Isaí Pérez Guarneros

La mañana de este viernes fueron hallados dos cuerpos sin vida en las inmediaciones del Mercado 5 de Mayo, ubicado sobre la 18 Poniente, entre la 3 y 5 Norte, de la capital poblana. Ambos permanecían envueltos en plástico.

A un costado de las víctimas fue localizada una manta con un narcomensaje que, de manera extraoficial, las autoridades señalaron estaría dirigido a “El Fede”, identificado como dirigente de una organización de ambulantes.

El mensaje estaba firmado con las siglas “FM”, presuntamente correspondientes a la agrupación criminal conocida como la Familia Michoacana. Respecto a la identidad de los cadáveres, hasta el momento permanecen en calidad de desconocidos.

El hallazgo fue realizado por comerciantes del mercado que se disponían a iniciar su jornada laboral. Tras recibir el reporte, personal de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) acudió al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con testigos, los restos fueron retirados antes de las 8:30 horas y actualmente se reporta actividad habitual en el mercado.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades refirieron que ambas víctimas podrían estar relacionadas con actividades de narcomenudeo.

Cabe recordar que el pasado 16 de junio fue encontrado el cadáver de un hombre en inmediaciones del Mercado Miguel Hidalgo, acompañado de un narcomensaje con amenazas directas contra Rubén Sarabia, alias Simitrio, dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.

En aquella ocasión, la cartulina con el mensaje también estaba firmada con las siglas de la Familia Michoacana.

En este contexto, un mes después fue detenida Martha Silvia L, alias “La Tlacuacha”, señalada como presunta responsable del homicidio de al menos tres hombres cuyos cuerpos fueron abandonados en las inmediaciones de los mercados Morelos e Hidalgo.

De acuerdo con las investigaciones, también se le vincularía con el hallazgo del cadáver que apareció con un narcomensaje dirigido contra Simitrio.

