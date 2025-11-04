Dejan cadáver de un hombre con signos de extrema violencia en terrenos de Acajete

La tarde del lunes, fue hallado el cadáver de un hombre aún no identificado, abandonado en terrenos de cultivo ubicados en la comunidad de San Jerónimo Ocotitlán, perteneciente al municipio de Acajete.

Según las investigaciones ministeriales, la víctima habría sido sometida a actos de extrema tortura y violencia, pues presentaba múltiples heridas en todo el cuerpo, estaba envuelta en bolsas de plástico y su rostro había sido desollado.

El hallazgo fue reportado por agricultores de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911. Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron la presencia del cuerpo sin signos vitales, notificando de inmediato el deceso con características de extrema violencia a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según los primeros avances periciales, se determinó que el cadáver habría sido abandonado durante la madrugada o las primeras horas del lunes, ya que un día antes los pobladores habían transitado por el sitio sin observar nada inusual.

Además, los peritos concluyeron que el cuerpo no presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que se estima que el homicidio ocurrió dentro de un periodo no mayor a las 24 horas previas al hallazgo.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro regional para practicarle la necropsia de ley y realizar los trabajos de identificación. Sin embargo, dichas labores se han visto complicadas, ya que la víctima no contaba con su rostro ni portaba documentos que permitieran establecer su identidad.

Finalmente, aunque el móvil del crimen aún no ha sido esclarecido, una de las líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas, dada la brutalidad con la que se perpetró el homicidio.