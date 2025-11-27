Defraudan a alumnos del CEPVC que irían a un concurso a Colombia

Tehuacán.- Un presunto fraude cometido por la agencia de viajes Turismo Poblano afectó a cerca de 80 alumnos de la banda de música Pumas del Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza (CEPVC), quienes se quedaron sin la posibilidad de participar en el Concurso Internacional de Bandas Medellín Marcha Musical, programado para el 29 y 30 de noviembre en Colombia.

Padres de familia dieron a conocer que por cada alumno se aportaron alrededor de 19 mil pesos, cantidad que liquidaron en tres pagos, que depositaron en cuentas a nombre de Carmen y Omar, quienes se presentaron como representantes de la empresa. El fraude ascendería a más de un millón y medio de pesos.

Faltando pocos días para el concurso, cuando los estudiantes de la banda ya se preparaban para el viaje, los tutores fueron notificados de que los boletos de avión no habían sido entregados.

Según lo que señalaron los padres de familia los profesores les dijeron que todo fue producto de irregularidades administrativas por parte de la agencia y se les solicitó tener paciencia, así como no interponer denuncia alguna ni hacer pública esa situación, dado que ya la escuela estaba realizando las acciones pertinentes para recuperar el recurso económico.

Ante la falta de claridad y el temor de que ya no les devuelvan su dinero, algunos tutores optaron por dar a conocer ese hecho y acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a pedir asesoría para recuperar la cantidad económica entregada.

A estas alturas difícilmente los estudiantes podrán participar en el concurso a realizarse en Colombia, para lo cual se prepararon durante varios meses, no solo en la ejecución de sus instrumentos, sino también en otros aspectos que de igual manera representaron gastos como la indumentaria a utilizar en sus presentaciones.

Hasta el momento la institución no ha emitido ningún pronunciamiento o explicación sobre ese asunto, se desconoce si se interpondrá alguna denuncia penal colectiva contra la empresa.