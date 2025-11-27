Jueves, noviembre 27, 2025
NoticiasEstado

Defraudan a alumnos del CEPVC que irían a un concurso a Colombia

La empresa contratada no entregó los boletos de avión, informaron padres de familia

Defraudan a alumnos del CEPVC que irían a un concurso a Colombia
Defraudan a alumnos del CEPVC que irían a un concurso a Colombia
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán.-  Un presunto fraude cometido por la agencia de viajes Turismo Poblano afectó a cerca de 80 alumnos de la banda de música Pumas del Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza (CEPVC), quienes se quedaron sin la posibilidad de participar en el Concurso Internacional de Bandas Medellín Marcha Musical, programado para el 29 y 30 de noviembre en Colombia.

Padres de familia dieron a conocer que por cada alumno se aportaron alrededor de 19 mil pesos, cantidad que liquidaron en tres pagos, que depositaron en cuentas a nombre de Carmen y Omar, quienes se presentaron como representantes de la empresa. El fraude ascendería a más de un millón y medio de pesos.

Faltando pocos días para el concurso, cuando los estudiantes de la banda ya se preparaban para el viaje, los tutores fueron notificados de que los boletos de avión no habían sido entregados.

Según lo que señalaron los padres de familia los profesores les dijeron que todo fue producto de irregularidades administrativas por parte de la agencia y se les solicitó tener paciencia, así como no interponer denuncia alguna ni hacer pública esa situación, dado que ya la escuela estaba realizando las acciones pertinentes para recuperar el recurso económico.

Ante la falta de claridad y el temor de que ya no les devuelvan su dinero, algunos tutores optaron por dar a conocer ese hecho y acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a pedir asesoría para recuperar la cantidad económica entregada. 

A estas alturas difícilmente los estudiantes podrán participar en el concurso a realizarse en Colombia, para lo cual se prepararon durante varios meses, no solo en la ejecución de sus instrumentos, sino también en otros aspectos que de igual manera representaron gastos como la indumentaria a utilizar en sus presentaciones.

Hasta el momento la institución no ha emitido ningún pronunciamiento o explicación sobre ese asunto, se desconoce si se interpondrá alguna denuncia penal colectiva contra la empresa.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Dará Coatlicue, “supercomputadora del pueblo”, uso total de la IA: Sheinbaum

La Jornada -
Coatlicue, la supercomputadora mexicana, tendrá la capacidad de realizar 314 mil billones de operaciones por segundo, lo que la convertirá en la más poderosa...
Nacional

Sheinbaum analiza viajar en diciembre a EU para sorteo del Mundial

La Jornada -
México. A 196 días de la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Petro es líder de la droga: Trump; soy enemigo del ‘narco’, revira el colombiano

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de ser “líder del narcotráfico”, y advirtió que su...

México, apaleado en ambos frentes

Horacio Reiba -
A menos de un año del Mundial, el nivel de la selección de Aguirre apenas roza la medianía. Buscar el problema hurgando en cuestiones...

Malsueño, convocatoria para convertir miedos en historias cinematográficas

Paula Carrizosa -
En su edición 13, Malsueño, concurso universitario de cortometrajes de horror convoca a jóvenes realizadores del país a explorar, desde el discurso y las...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025