Defraudados de SITMA de Atlixco y la región se reunirán este miércoles en los juzgados locales

Atlixco. Este miércoles decenas de defraudados por la financiera SITMA en Atlixco y la región se reunirán en las instalaciones de los Juzgados del Centro Integral de Servicios (CIS) de la colonia El León para conocer avances de su litigio en contra del ex dueño de esa compañía Leonardo Tiro Moranchel, encarcelado en el Cereso de San Miguel desde hace varios años.

Martha Alatriste, vocera de los afectados, adelantó recientemente habló con el propio Tiro Moranchel quien presuntamente “desea por fin, y luego de 12 años, vender sus propiedades” para devolver el dinero a cientos de familias quienes esperan una indemnización de sus ahorros.

Cuestionada sobre el intercambio de palabras con el ex titular de SITMA, la ex aspirante a la alcaldía de Atlixco dijo apenas el pasado domingo sostuvieron una charla. “Está preocupado porque varios de sus ex colaboradores pretenden quedarse a la mala con muchas de las propiedades de esa ex empresa. Y para este hombre es fundamental rescatarlas por una razón: servirían para regresar el dinero a los damnificados y quizá obtener el perdón. Incluso ya interpuso una demanda al respecto”, citó la mujer.

Recordó hace 12 años en esa financiera “recibías buenos rendimientos, y de un momento a otro ya no tenías nada. Fue un verdadero balde de agua helada. Muchos tienen, en contra de las autoridades e incluso de representantes como yo, rabia y dolor acumulado y lógico luego de tanto tiempo sin resolverse la situación. Pero es un buen momentos para insistir ante la preocupación de Tiro Moranchel de perder varios de sus bienes”.

Expuso ya dictaron una sentencia a favor de los defraudados en el tema SITMA, “y muy probablemente ganemos otra. Aunque varios ya no quiero pelear, es importante la asistencia este miércoles 26 de enero a las 11 de la mañana en los Juzgados del CIS, en la colonia El León”.

Detalló estarán reunidos para presionar e informarles el propio Leonardo Tiro Moranchel está en la mejor disposición de pagar. “Y ojalá avancemos juntos. Las autoridades deben escucharnos. No es momento de decaer”.

Calculó el monto para Atlixco y la región de dinero extraviado o perdida tras la quiebra de SITMA llegaría a los 300 millones de pesos.