Defiende Barbosa el derecho al trabajo que tienen los vendedores ambulantes

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta defendió ayer el derecho al trabajo que tienen los vendedores ambulantes y dijo que se coordinará con el ayuntamiento de la capital, que preside su copartidaria, Claudia Rivera Vivanco para brindar esa garantía.

“Tiene que ser en coordinación con el ayuntamiento, seguro que sí. Hay que crear espacios para que se ejerza el derecho al trabajo de lo comerciantes y hay que salvar lo que es la belleza de nuestra ciudad”, manifestó el mandatario cuando le preguntaron su opinión sobre las villas para expendedores informales que la Comuna angelopolitana ha instalado en el Centro Histórico

–¿(Hay que) crear incentivos para fomentar la legalidad?–cuestionó una reportera.

–La ley se tiene que cumplir, hay que crear espacios para que los comerciantes ejerzan ahí su trabajo. Nos vamos a coordinar, porque si no un gobierno se califica, pues porque encuentra un chicle pegado en la banca de un asiento y dicen “Barbosa, ¿mira por qué está así?”. La otra vez una señora cuando fui a la misa, mucha gente me abrazó y una señora me dijo: “Oye Barbosa ya deja de poner esos postecitos en las esquinas” –ejemplificó.

En otro tema, tras anunciar que será en el mes de enero cuando se convoque a la sociedad civil a un gran Pacto por la Paz en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reiteró que para su administración es prioritario recuperar la ruta de la tranquilidad y la seguridad pública para las y los poblanos.

Lo anterior fue expuesto por el mandatario al presidir la Primera Sesión Plenaria del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla que encabeza Gerardo García Pedroche, quien además rindió su primer informe de Actividades 2018–2019.

“Caminar en el sentido de poder reconstruir la paz y la seguridad para la sociedad y su población es prioritario”, señaló Barbosa Huerta al referir que algo sucedió en el país y que por razones diversas todo se descompuso, así como la falta de oportunidades de empleo provocó que mucha gente se fuera por la ruta de infringir la ley.

Al respecto el titular del Ejecutivo expresó que fue también la impunidad otro factor que dio pauta a transgredir las leyes.

“Los que violentaron la ley no fueron castigados y repetidamente la siguieron violentando sin ser perturbados; infractores a la ley se asociaron y se volvieron crimen organizado”, afirmó Barbosa Huerta.

Destacó que hoy su gobierno logró erradicar algunos índices de inseguridad, “todos los días, desde que soy gobernador, con el acompañamiento y coordinación de todas las fuerzas del orden, formamos la mesa de seguridad y tenemos una coordinación estratégica para combatir a la delincuencia para enfrentar al crimen y lo hacemos de manera muy fuerte”.

De igual manera, adelantó que, para el mes de enero, juntos gobierno y sociedad civil, se convocará a un gran Pacto por la Paz, en el que estén incluidos todos los sectores: universidades, medios de comunicación, asociaciones y organizaciones.

Por otra parte, Gerardo García Pedroche, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, dio a conocer que durante este 2019, con el apoyo del gobernador Barbosa Huerta, se firmaron convenios con nueve municipios de la zona metropolitana.