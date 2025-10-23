Jueves, octubre 23, 2025
Hay un déficit de 5 mil trabajadores en el sector salud de Puebla, advierte el coordinador de IMSS-Bienestar

Gerónimo Lara Gálvez, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, durante conferencia de prensa donde expuso el déficit de personal médico en Puebla
Gerónimo Lara Gálvez, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, durante conferencia de prensa donde expuso el déficit de personal médico en Puebla. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

En Puebla existe un déficit de 5 mil trabajadores para alcanzar condiciones ideales en las 742 unidades médicas y 54 hospitales del IMSS-Bienestar, reveló este jueves el coordinador estatal Gerónimo Lara Gálvez.​

En conferencia de prensa, el funcionario federal señaló que tan solo el Hospital para el Niño Poblano requiere 800 trabajadores, entre especialistas, médicos y enfermeras.​

Lara Gálvez indicó que, a pesar de los avances graduales en la contratación, la falta de personal médico sigue siendo el principal reto del sistema de salud estatal.​

El coordinador explicó que la cobertura del déficit depende en gran medida del presupuesto federal, pero aseguró que se avanza de forma paulatina.​

En los últimos dos años, el sistema de salud ha logrado incorporar mil 329 nuevos trabajadores, de los cuales 320 son médicos especialistas, 637 son médicos generales y 200 son enfermeras.​

Anunció una medida concreta para aliviar la presión en el Hospital para el Niño Poblanoa partir del 1 de noviembre se entregarán 150 nuevas plazas para el personal de este nosocomio.​

Dijo que esta acción forma parte de un compromiso establecido por el gobernador Alejandro Armenta Mier con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras la inauguración de las torres de oncología y cardiología en el hospital.​

Además de la urgencia de personal, Lara Gálvez informó sobre el avance significativo en la rehabilitación de infraestructura, un esfuerzo conjunto entre el gobierno de México y el estado.​

Informó que se concluyó la rehabilitación de 10 de los 16 quirófanos por parte de la federación.​

Explicó que las unidades con obras terminadas ya iniciaron procedimientos quirúrgicos menores, mientras que los seis restantes están pendientes de funcionamiento.​

Destacó que el gobierno de Puebla invirtió 12 millones de pesos en el mejoramiento de espacios anexos en las unidades.​

El funcionario expuso que la estrategia busca reforzar la atención en los hospitales más alejados de la zona metropolitana, cumpliendo un acuerdo entre el gobernador Armenta y la mandataria federal.​

Expuso que la atención se centra ahora en las intervenciones a la infraestructura de sedes alternas, especialmente en municipios como Venustiano Carranza y Vicente Guerrero.​

Dentro de las prioridades de mejoramiento de infraestructura se encuentran 14 hospitales y dos unidades de primer nivel de atención ubicadas en zonas distantes, resaltando el Hospital Comunitario de Tetela de Ocampo como una de las intervenciones importantes.​

Finalmente, comentó que esta vigilancia en las zonas periféricas busca contrarrestar el sesgo histórico de enfocar los esfuerzos de salud únicamente en los centros hospitalarios de la capital.

