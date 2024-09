Deficiencia en servicio de recolección de basura en Tehuacán genera imagen sucia al municipio

Tehuacán. El deficiente servicio de recolección de basura mantiene a Tehuacán en una emergencia sanitaria que el presidente municipal Pedro Tepole Hernández no logró solucionar, pese a que fue su principal promesa de campaña. Ahora heredará el problema al próximo alcalde, Alejandro Barroso Chávez.

Las bolsas de basura en parques, esquinas y lotes baldíos se han convertido en una imagen común, generando además plagas de moscas, cucarachas y roedores. A ello se suman las quejas de los vecinos en diferentes colonias, por el retraso en la recolección de residuos sólidos por parte del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite), que desde el inicio de la administración no consiguió mejorar en ese trabajo y deja también un patio de transferencia sin sanear en la junta auxiliar San Marcos Necoxtla.

El ayuntamiento declaró la emergencia sanitaria el 16 de agosto de 2022, a fin de justificar la licitación del servicio de disposición final y tratamiento de los residuos sólidos, pero el Cabildo erró al otorgar la concesión a la empresa Hova Green, la cual tenía muy poco conocimiento sobre el tema y además no cumplió al 100 por ciento con los requisitos de la convocatoria, pese a lo cual la mayoría de los asistentes a la sesión votaron a favor.

La basura fue la bandera de campaña de Pedro Tepole, no solo en 2021, también en este 2024, en su afán por reelegirse volvió a prometer, como candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que ahora así daría solución a ese problema.

A diario el municipio genera cerca de 300 toneladas de basura, pero no todas son recolectadas, muchos de esos desechos se quedan en terrenos baldíos, en barrancas, en las calles y otras más son quemadas porque la gente no puede esperar a que el camión recolector pase por sus calles, pues hay zonas en las que los vecinos indican que ese servicio se retrasa hasta dos meses.

La queja de muchos es referente a que el Ooselite es muy exigente en cuanto al pago del servicio, muchos contribuyentes suelen cubrir el pago al inicio del año, pero cada vez son menos los que lo hacen así, porque desde hace tres años comenzaron las deficiencias en la recolección, por lo que la gente considera que no puede pagar por algo que no recibe.

A lo largo de este trienio han sido constantes las manifestaciones de vecinos que ante la falta de recolección tomaron sus bolsas de basura para bloquear las calles, solo así consiguieron que el camión recolector se hiciera presente para llevarse los residuos.

Te puede interesar: Cerraron carretera pobladores de Necoxtla por supuesto intento de instalar relleno sanitario de Tehuacán

Paciencia y comprensión son las palabras a las que el alcalde recurrió una y otra vez en su gestión para pedirle a la ciudadanía que no dejara su basura en las calles, pero la molestia de los tehuacaneros ha ido en aumento, sobre todo porque está claro que el munícipe no tuvo la capacidad para resolver esa situación.

La licitación a la empresa Hova Green se concedió sin tener la certeza de que contara con la seguridad de un terreno adecuado para su instalación, en junio de 2023 se firmó el contrato para que operara hasta por siete años; debía iniciar trabajos en noviembre del mismo año e incumplió, pero el alcalde dijo que se le daría una prórroga para buscar el terreno, lo cual finalmente no logró.

El secretario general del ayuntamiento, Edgar Fidel Cruz Trujillo, informó en julio de este 2024, más de un año después de que se otorgó la licitación, que Hova Green decidió retirarse, renunció a prestar el servicio a Tehuacán, con lo cual se esfumó toda posibilidad de dar solución a la emergencia sanitaria que vive el municipio.

Para ese entonces ya Pedro Tepole había perdido la elección a través de la cual buscaba reelegirse como alcalde de Tehuacán, ya no anunció ninguna otra estrategia para atender correctamente esa situación, pese a que en su segunda campaña repitió que sabía cómo hacerlo.

A pesar de que desde julio pasado Hova Green anunció su renuncia al contrato, fue hasta el pasado viernes que el cabildo tomó medidas para dar por anulado ese documento. La regidora de Ecología, María de Lourdes Menéndez Leal, expuso la solicitud en la sesión, reconociendo que el terreno que la empresa contempló para instalarse no era adecuado y que sí está en San Marcos Necoxtla, algo que el ayuntamiento negó en varias ocasiones.

La regidora expuso que esa empresa incumplió con el contrato y dio a conocer que no hay un depósito económico por concepto de fianza ante el ayuntamiento. En ese sentido en días pasados el secretario general dio a entender que no hay nada que cobrar a la empresa porque el municipio no erogó dinero por ese contrato.

Un espacio que sigue siendo depósito clandestino de basura es el patio de transferencia de basura en Necoxtla, creado al inicio de la administración, supuestamente para solo mover la basura de los camiones recolectores a góndolas que llevarían los residuos al relleno sanitario de Ciudad Serdán, pero los residuos se fueron acumulando hasta alcanzar varias toneladas.

El lugar fue clausurado por la Profepa este año, el Ooselite debería dejarlo limpio y saneado, pero eso tampoco se cumplirá según reconoció el director del organismo al señalar que quedará ahí un 20 por ciento, aproximadamente, de los residuos, de modo que serán las próximas autoridades las que tengan que dar cumplimiento a las instrucciones de la dependencia.