Jueves, noviembre 13, 2025
Alcaldesa de Nueva Jersey defiende a chef poblano que lo quieren deportar pese a que es migrante legal

Ruperto Vicens Márquez, chef poblano, durante la campaña de recaudación de fondos para su defensa legal
Martín Hernández Alcántara

Una campaña de recaudación de fondos, encabezada por la alcaldesa de Atlantic Highlands, Nueva Jersey, Lori Hohenleitner, ha reunido hasta ahora aproximadamente 95 mil dólares para cubrir la defensa legal del chef poblano Ruperto Vicens Márquez, de 38 años, quien fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y espera audiencia hoy.

Vicens Márquez, originario del estado de Puebla, México, radica en Nueva Jersey, donde colabora en el restaurante Emilio’s Kitchen junto con su hermano. Su detención, realizada el 19 de octubre de 2025 mientras se dirigía a su negocio, ha movilizado a la comunidad local y migrante. Si bien posee un permiso de trabajo vigente, las autoridades migratorias lo consideran un “extranjero con orden final de deportación”, según la defensa.

La alcaldesa Hohenleitner emitió un comunicado para visibilizar el caso, respaldando la campaña de donaciones y argumentando que Vicens Márquez “ha construido puentes entre culturas, promoviendo la gastronomía mexicana como embajadora de comunidad en Atlantic Highlands”. 

Hasta el momento, la recaudación ha servido para cubrir honorarios legales, traslados y posibles fianzas que permitan evitar una deportación inmediata.

Para su audiencia de este lunes 13 de noviembre, el chef contará con representación especializada en inmigración, mientras familiares, amigos y seguidores mantienen la esperanza de que el procedimiento termine favorablemente. 

El caso de Vicens Márquez será evaluado por un juez de inmigración en Nueva Jersey, con la posibilidad de solicitar una suspensión de deportación o defensa mediante evidencias de empleo, buenas prácticas y arraigo comunitario.

