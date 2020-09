Defenestra el gobernador a director del Instituto Registral y Catastral acusado de acoso

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, informó el pasado viernes que defenestró de la dirección del Instituto Registral y Catastral a Jaime Calderón Vázquez, pues quedaron acreditadas las acusaciones de acoso sexual y hostigamiento laboral.

En la habitual rueda de medios que ofrece cada mañana, el titular del Poder Ejecutivo manifestó que una vez que se dieron a conocer los agravios cometidos por Calderón Vázquez, se pidió al Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación, de la Secretaría de Planeación y Finanzas que los investigara.

“El comité emite una opinión sobre encontrar razones o no sobre los hechos denunciados, porque no pueden dar una resolución, ya que no son autoridades judiciales ni con facultades de ello, esto arrojó que presumiblemente sí se acreditaron los señalamientos de los quejosos”, reveló el mandatario.

Agregó que él tomaría en el transcurso del día la decisión para la remoción del funcionario y el posterior nombramiento de quién quedará como responsable del Instituto,

Días antes, al ser cuestionado sobre las acusaciones en contra del hoy ex funcionario, el mandatario calificó los actos de acoso sexual y hostigamiento laboral como lamentables y reprochables.

El martes un grupo de cerca de 30 mujeres se manifestaron afuera del instituto para exigir la salida de Calderón Vázquez, sumado a que cinco trabajadores presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y quejas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH).