Niegan ausencia de autoridad en los mercados y tianguis de Puebla; suman 76 decomisos de mercancía ilegal

El secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, rechazó que exista ausencia de autoridad en los mercados y tianguis del municipio de Puebla. El funcionario detalló que durante la actual administración se realizaron 76 decomisos de mercancía de origen ilícito, como respuesta a la comercialización de productos prohibidos, entre ellos vapeadores, medicamentos sin receta y alcohol, como sucede de manera recurrente en puntos de alta concentración comercial como el tianguis de Granjas de San Isidro.

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez refirió que, en contraste con administraciones anteriores, el gobierno actual mantiene presencia en los mercados municipales, e incluso aseguró: “No hay vacíos de la autoridad que pueden derivar a prácticas delictivas como las que se presumen en el Mercado Morelos, ahora sí entramos, hay disposición para que las autoridades entren no como anteriormente que no se ingresaba a estos sitios”.

Reconoció que los tianguis y mercados tradicionales exhiben productos cuya venta está prohibida o su origen no está regulado, pero afirmó que se efectuaron operativos coordinados con dependencias federales y estatales, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para frenar la venta clandestina. De las acciones más recientes se derivaron cierres de locales sospechosos y decomisos en el Mercado Morelos y otras plazas relevantes del municipio.

En ese sentido, señaló que, durante septiembre, los dispositivos de control previnieron la venta irregular de alcohol o pirotecnia, operaciones llevadas a cabo durante los festejos patrios. Además, similar supervisión se implementó en espacios detectados dentro del tianguis de la prolongación de la 14 sur, donde La Jornada de Oriente documentó la venta de antibióticos, fármacos controlados y productos de belleza de marcas internacionales a precios muy inferiores a los del mercado formal.

Mencionó que la coordinación con instancias federales incluye filtros y operativos en puntos clave, inspecciones regulares y participación de fiscales sanitarios y de comercio para sancionar a quienes persistan en la venta o acopio de mercancía ilegal. La meta oficial, expuso Rodríguez, consiste en erradicar escenarios de impunidad y recuperar el control institucional de los centros de abasto y puntos de comercio popular.

Sobre el Mercado Morelos, zona señalada por eventuales actividades ilícitas y recientemente intervenida por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras la presunta comisión de un delito de alto impacto, Rodríguez informó que se exhortó a locatarios y comerciantes a presentar denuncias, incluso de manera anónima, contra casos de extorsión o “cobro de piso”.

Del mismo modo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, refirió que se desplegaron patrullajes y operativos permanentes como parte de la estrategia de resguardo institucional frente a la sospecha de actividades delictivas.

Destacó que la autoridad municipal abrió canales directos para denuncias ciudadanas, e insistió en que la presencia institucional no es simbólica, sino operativa y respaldada por la disposición de actuar ante reportes y emergencias.