En el año, asegura IMPI 73 mil productos chinos que entraron de contrabando a Puebla

En lo que va del año, en Puebla han sido decomisados más de 73 mil productos chinos que entraron de contrabando y que significan 855 millones de pesos en productos asegurados, reveló Santiago Nieto, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Consideró que este golpe a productos “piratas” significó un impacto millonario principalmente en el sector textil.

Durante la conferencia de prensa que encabezó el gobernador Alejandro Armenta Mier, el funcionario federal precisó que el pasado 15 de agosto en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) efectuaron operativos en cuatro puntos de la entidad para asegurar estos materiales.

Precisó que básicamente se trató de mercancía de belleza, calzado, y sobre todo, del sector de la confección, que se recuperó como parte de las labores de una estrategia para proteger a las empresas locales y nacionales.

Hasta el mes de agosto, Santiago Nieto informó que la operación registró 855 millones de pesos en bienes asegurados, que ocasionan pérdidas económicas en la industria.

“Se trata de proteger y que ese dinero si llegue a empresas totalmente constituidas, que brindan trabajo”, declaró, en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.

Para entender la magnitud del problema, comparó que, anteriormente en la industria textil, de cada cinco pantalones que se comercializaban en Estados Unidos, al menos tres se producían en México.

Sin embargo, admitió que esta producción ha bajado por el contrabando proveniente de China.

Con relación a estos últimos cuatro decomisos, Nieto Castillo reveló que se encuentran en la parte de alegatos, que tiene como objetivo destruir el material que fue decomisado en el mes de abril.

Resaltó que el IMPI continuará llevaron a cabo operativos para detectar irregularidades en las mercancías, en diferentes espacios del estado, que afecta los intereses económicos de las inversiones locales.

Puebla, cuarto lugar nacional en registro de patentes

En otro tema, el titular del IMPI informó que, en lo que va del 2025, Puebla ocupa el cuarto lugar nacional con el mayor número de registro en patentes.

Dijo que en la entidad se tienen 207 patentes registradas ante el IMPI, principalmente entre la BUAP y el INAOE.

No obstante, comentó que están pendientes 212 que están siendo evaluadas para determinar si se otorgan o no su registro.

Resaltó que en la entidad se tienen universidades en institutos de “gran calidad” que trabajan en patentes, pues de las 207 que se tienen, 118 pertenecen a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y 89 el el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE).

“Esto es por mencionar algunas casos, pero hay un enorme talento, conocimiento, infraestructura física y se está trabajando en el diseño de semiconductores, sumado a que se tiene una industria automotriz y vocaciones de alta tecnología”, reconoció.

Al final, puntualizó que el 16 por ciento de aumento en el registro de patentes en Puebla se dio entre 2024 y 2025, con lo que se ubican en el cuarto lugar nacional.

De enero a la fecha, refirió que tan solo en lo que va del año se han otorgado 70 patentes a distintas instituciones y personas físicas, a diferencia del 2024 cuando solo se dieron 60.

Con esto, dijo, se genera una protección a los productos que son afectados por la piratería y contrabando, sobre todo de países asiáticos.