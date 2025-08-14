Jueves, agosto 14, 2025
Puebla, cuarto nacional en robo de hidrocarburos; aseguraron 998 mil litros en 2024

Patricia Gutiérrez Rodríguez

Puebla ocupa el cuarto lugar nacional en decomiso de hidrocarburos robados con el aseguramiento de 998 mil 62 litros durante 2024, según los datos oficiales del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E) 2025 del Inegi. El incremento respecto a lo reportado en 2023 es de 162 por ciento, resultado de acciones de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, que buscan frenar el robo de combustibles y su tráfico ilícito en la entidad.

El total asegurado en año pasado se distribuyó entre 733 mil 732 litros decomisados por la Guardia Nacional y 264 mil 330 litros por la Policía Estatal. Solamente Estado de México, Yucatán e Hidalgo superaron a Puebla, con 3 millones 66 mil 213, 1 millón 726 mil 244 y 1 millón 409 mil 699 litros respectivamente.

El notorio ascenso de Puebla en estos indicadores se acompaña de la localización de 16 tomas clandestinas durante 2024, lejos de las 80 detectadas en 2023, lo que sugiere variantes en las formas de operar de los grupos criminales y un eventual ajuste en las estrategias de vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad.

El aumento de los decomisos tiene como contexto el persistente desafío del robo y asaltos en carreteras y puentes. De acuerdo con el mismo censo, Puebla también ostenta el cuarto puesto nacional en este rubro, tras Guerrero, Michoacán y Zacatecas, con 216 incidentes reportados en el año.

A la par, los registros de puestas a disposición confirman los retos institucionales: en 2024 se contabilizaron 501 presuntos delitos, además de  mil 294 faltas cívicas en el estado, que incluyen robo, violencia familiar, lesiones y alteraciones del orden público. La diversidad de delitos reafirma la presión que enfrentan los cuerpos de seguridad ante la multiplicidad de prácticas ilegales.

El déficit policial se mantiene como uno de los problemas estructurales más graves: Puebla tiene apenas 0.7 policías estatales por cada mil habitantes, posicionándose entre las diez entidades más rezagadas, muy por debajo de Tabasco, Oaxaca y Yucatán, que cuentan con 2.1 y 1.6 policías respectivamente por el mismo número de pobladores.

El contexto refleja que, si bien el aseguramiento de casi un millón de litros de hidrocarburos es significativo, la presencia constante de delitos y la insuficiencia de policías obligan a las autoridades a sumar esfuerzos y replantear las estrategias, poniendo especial atención en la prevención y el fortalecimiento institucional.

