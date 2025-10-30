Jueves, octubre 30, 2025
Decomisan cilindros de gas en mal estado en casas de empeño de Tehuacán

Cilindros de gas decomisados por Protección Civil en casas de empeño de Tehuacán por representar riesgo para la seguridad.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán.- Cilindros en mal estado fueron decomisados en tres casas de empeño que operan en esta ciudad, así lo dio a conocer el director de Protección Civil y Bomberos, Ramón García Martínez, al tiempo de hacer un llamado a la ciudadanía para que eviten adquirir tanques de gas en esos negocios ya que no están adecuados para almacenarlos.​

El funcionario explicó que al ser negocios que reciben productos o artículos ya usados, es común que recurran a prácticas engañosas en el caso de los cilindros de gas, para poder venderlos a mejor precio.​

Los tanques decomisados, explicó, estaban repintados para darles una imagen mejor, sin embargo, al hacer la revisión minuciosa se pudo observar que ya tenían un estado físico que ya indica la necesidad de desecharlos.​

Recordó que solo las ferreterías y los centros de distribución de Gas LP son los lugares especializados para la venta, distribución y almacenaje de cilindros de gas, por lo cual adquirirlos en otro sitio puede representar un riesgo.​

Por lo anterior adelantó que los operativos de parte del área a su cargo van a continuar en las diferentes casas de empeño de Tehuacán, con la intención de decomisarlos y así eliminar cualquier posibilidad de que tanques en mal estado sean comercializados.​

Los cilindros que son asegurados no se almacenan en otro sitio, sino que se llevan a un centro especializado para su destrucción, detalló el director al expresar que ese es el proceso que se debe seguir tanto por parte de las autoridades como en el caso de las empresas de distribución autorizadas.​

