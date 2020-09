Decolonizar la vida

Negros, mujeres, indígenas, son categorías, entre otras, resultantes de estructuras de dominación, de la colonialidad del poder, del ser y del saber, impuestas por el dominante. Sin embargo, recuperar la historia, decolonizar el pensamiento y la práctica, nos ha llevado a resignificar las categorías de opresión, primero para reconocer la subordinación, la marginalidad en que se nos ubica, pero principalmente para detener la subordinación a que se nos intentado confinar. Como señala Leopoldo Zea “se trata de conceptos sobre los que el conquistador y el colonizador han hecho descansar la justificación de lo que consideran su derecho al dominio”. Nos describieron como personas desechables, como infrahumanas, y así, hasta nuestros días, se han filtrado múltiples formas de dominación que se imponen y se hacen manifiestas en expresiones de violencia. El capitalismo heteropatriarcal se revitaliza y nutre con estas clasificaciones sociales.

Ahora, recuperamos nuestras voces, reclamamos justicia y caminamos codo a codo para que nuestros cuerpos dejen de ser sacrificados, explotados, violentados, ultrajados. Nos levantamos, nos organizamos y abogamos por nuestro ser personas, por nuestro derecho a transformar nuestras condiciones estructurales. Cuando logremos desmantelar el engranaje que legitima la explotación, el despojo y otras formas de violencia, estaremos hablando de dignidad humana. No necesitamos concesiones. Se requieren cambios estructurales profundos, modificar modos de producción que se sustentan en la mano de obra de las personas de color, que extrae la esencia de la naturaleza, hasta quebrantarla y agotarla. Se requiere generar las condiciones de accesibilidad a recursos, a espacios formativos, a desarrollo de habilidades y capacidades. Se requiere que la narrativa se modifique y que incluya no una sino múltiples voces.

Vivimos tiempos complejos, las crisis mundiales, por lo general develan las inequidades abiertamente. El Covid-19 no ha sido la excepción. Mueren más quienes menos tienen, quienes no acceden a servicios se salud, quienes no se han podido quedar en casa porque son trabajadores esenciales, aquellas personas que si se quedan en casa, no tienen lo suficiente para alimentar a sus familias. Los sistemas de protección social, no son suficientes y tampoco son equitativos. Los países industrializados que se han beneficiado históricamente de la mano de obra y la naturaleza de las naciones dependientes, no han generado una relación reciproca que favorezca políticas de equidad, por ejemplo, el reclamo histórico de los trabajadores que piden paridad salarial por el mismo trabajo que realizan en las regiones fronterizas en uno y otro lado de la línea divisoria.

A la par, la violencia se ha incrementado, la violencia doméstica durante el confinamiento, los feminicidios, la brutalidad policiaca contra los cuerpos de color. El mundo se queda estupefacto ante las múltiples expresiones de violencia, pero después de un tiempo, vuelven a la comodidad de sus lugares de trabajo, de sus hogares. Las injusticias parecen permanecer impunes. Sin embargo, las voces diversas se mueven, se organizan de forma virtual, con sana distancia y desde diversos frentes, se van construyendo alternativas, pero no son suficientes. No lo es ahora, ni lo ha sido antes, en tanto no se transforme el sistema de opresión. Desmantelar las micro-agresiones, no debe ser una tarea únicamente de quienes padecen la violencia. Es un compromiso y necesidad urgente saber quiénes son los opresores. Aprender sobre las injusticias en lugar de padecerlas, es un gran privilegio que debe conllevar al compromiso por erradicarlas. Una vez que se han reconocido, no hay pretexto para escudarse en la ignorancia. Resulta evidente la injusticia. No basta con quedarse en la indignación, es necesario transitar hacia la dignidad. Debemos decolonizar la vida.