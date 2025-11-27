Jueves, noviembre 27, 2025
Declaran con muerte cerebral a joven que sobrevivió a choque por arrancones ilegales en la Atlixcáyotl

Esta noticia eleva a 8 el número de víctimas mortales desde 2023 por carreras ilegales

El Hospital Ángeles informó que en las últimas horas la salud de Paulina Torres se ha deteriorado y fue declarada con muerte cerebral
Isaí Pérez Guarneros

El Hospital Ángeles de la capital poblana informó en las últimas horas que la salud de Paulina Torres, joven de 21 años que sobrevivió al aparatoso choque de un auto deportivo durante una carrera ilegal la madrugada del pasado sábado, se ha deteriorado gravemente y fue declarada con muerte cerebral.

Aunque su familia aún no ha tomado una decisión sobre la desconexión del soporte vital que mantiene con signos vitales a la también estudiante de la Ibero, este hecho eleva a ocho el número de muertes vinculadas con los arrancones que se realizan ilegalmente en esa vialidad desde 2023.

Cabe recordar que Paulina Torres viajaba como copiloto del auto Subaru azul conducido por su novio, Rubén Alonso. Según versiones de testigos, este vehículo participaba en una carrera ilegal contra un Porsche sobre la Vía Atlixcáyotl cuando se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Rubén Alonso, también de 21 años, y Emilio, de 25, amigo en común de la pareja, perdieron la vida luego de que sus cuerpos fueran rescatados por equipos especializados del interior del auto, el cual chocó a una velocidad aproximada de 160 kilómetros por hora.

Paulina Torres fue trasladada con signos vitales al Hospital Ángeles esa misma madrugada. Sin embargo, su estado de salud fue crítico desde un primer momento, pues los médicos detectaron que había sufrido un trauma craneoencefálico, lo que derivó en un deterioro progresivo hasta que esta mañana fue declarada con muerte cerebral.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la carpeta de investigación, centrada en determinar la responsabilidad del choque del vehículo deportivo.

Pese a que los arrancones o carreras ilegales están prohibidos por ley desde 2021, con sanciones que incluyen graves multas económicas e incluso el retiro de la licencia de conducir por una década si se encuentra culpable al responsable, la medida ha sido insuficiente. Desde 2023 se han registrado, incluyendo este accidente, al menos ocho muertes relacionadas con este tipo de prácticas en la Vía Atlixcáyotl.

Lo anterior también provocó una serie de señalamientos entre los gobiernos municipales de Puebla y San Andrés Cholula sobre la responsabilidad en la vigilancia de la vialidad y, en particular, del tramo donde ocurrieron los hechos.

Esta confrontación se reflejó incluso en los comunicados de los partidos Morena y Acción Nacional (PAN), que se acusaron mutuamente de la responsabilidad de este incidente, atribuyéndolo a la administración panista o a la morenista, respectivamente.

Finalmente, este choque ha detonado un intenso debate dentro del gobierno del estado, donde el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, propuso como solución la creación de una pista para arrancones legales.

Sin embargo, la medida ha generado rechazo por parte de diversos colectivos, así como del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial del estado de Puebla, que este miércoles expresó su preocupación por la propuesta y por su eventual aplicación.

Últimas

