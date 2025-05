Decisión “injusta” de EU cerrar su frontera a México por tema de gusano barrenador: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con la decisión “injusta” del gobierno de Estados Unidos de cerrar su frontera durante 15 días a las exportaciones de ganado en pie provenientes de México, debido a la crisis sanitaria provocada por la expansión del gusano barrenador.

Enfatizó que “no hay razón” para el cierre de la frontera, pues México dado la información suficiente a las autoridades estadounidenses de lo que se ha realizado para evitar esa plaga.

Subrayó que México no puede estar dependiendo de los anuncios que realicen funcionarios de la Casa Blanca, en particular la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

A pregunta en la mañanera, reiteró que México “no es piñata de nadie (…) No hay subordinación ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día dependiendo, en particular de la secretaria de agricultura del gobierno de Estados Unidos”.

Ayer, la secretaria de Agricultura de la administración de Donald Trump, anunció la medida contra el ganado proveniente de nuestro país.

Insistió en el rechazo y desacuerdo a las medidas de Washington y confió en que no generen afectaciones económicas en las exportaciones de ganado.

“Habló el secretario Berdegué con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, se planteó que van a ser 15 días para poder seguir trabajando y esperamos que muy pronto se levante esta medida que consideramos injusta. Vamos a esperar estos 15 días y seguir esperando.

"México no es piñata de nadie, lo que hay es colaboración, hay coordinación, pero no hay subordinación ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día dependiendo, en particular de la secretaria de Agricultura del gobierno de Estados Unidos. Acaba de estar el secretario Berdegué con ella, a México se le respeta".