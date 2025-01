Decadencia del imperio

Aún no es, constitucionalmente, presidente de Estados Unidos (EU) pero Donald Trump no pierde tiempo. Desde el día siguiente de su elección al cargo, se ha ocupado en anticipar las medidas que, asegura, tomará cuando asuma el timón del gobierno. La violencia en todas sus expresiones será, literalmente, la vara de medir sus relaciones con el resto de países del mundo que no se subordinen al poderío político, militar, y económico de su país. Las organizaciones internacionales creadas al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como la ONU, han perdido toda posibilidad de eficacia en sus gestiones de paz y acreditan la ineficacia total del derecho internacional ante las continuas guerras en el mundo, debido al papel que EU tiene como miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho de veto, incluso, sobre las resoluciones de la Asamblea General. Siendo esta, el órgano máximo, sus resoluciones no son obligatorias a diferencia de las del Consejo de Seguridad <<Éste es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados Miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir>>. Si bien las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, como voz sensata del mundo, han establecido soluciones para muchos problemas internacionales, su inobservancia, resultado de su no obligatoriedad y prevalencia de los intereses geopolíticos estratégicos de EU, ha impedido que esas determinaciones se lleven a cabo alargando el sufrimiento de los pueblos afectados por ellos. El inconveniente que tiene privilegiar la fuerza, en las relaciones con los demás pueblos y gobiernos del mundo, es que se deja escaso terreno a la inteligencia y la diplomacia para buscar soluciones.

Las guerras, genocidios, sanciones económicas, derrocamiento de gobiernos legítimos o su intento, amenazas de intervención militar y, depredación de la naturaleza como fórmula para acumular capital; son hechos en los cuales, invariablemente, aparecen los intereses hegemónicos de EU mostrando los grados de violencia irracional a los que quiere llegar para sostenerlos. El comportamiento político que exhibe el presidente electo deja claro que el gobierno por venir pretenderá conservar, a cualquier precio, los tradicionales métodos de sojuzgar a otros pueblos y controlar a sus gobiernos, para mantenerse como potencia mundial. Una pregunta obligada es, si los arsenales de guerra de EU son ilimitados, considerando su participación en las guerras de Ucrania, Gaza, y Oriente; y, si le alcanzan para afrontar cualquier otro conflicto armado que desee emprender. (Almirante estadounidense avisa de la delicada situación que atraviesa el ejército de su país). Para lanzar improperios contra distintos gobiernos, Trump debe suponer firmemente que el mundo no ha dado ninguna vuelta desde que concluyó su anterior gestión presidencial. Una disparatada concepción de la política hace creer a cierto tipo de gobernantes que sus tropelías están bien hechas y que la inconformidad o resistencia a ellas, por los afectados, carece de razón y debe ser castigada. Esta puede ser la garantía de que la degradación política, económica, cultural y moral serán sello de la casa que EU ofrecerá al mundo, y a su sociedad, como forma de coexistencia.

El resultado de la elección presidencial demostró, con la victoria indiscutible de Trump, que no sólo sus seguidores sino buena parte de la sociedad estadunidense no encontró obstáculo significativo para votarlo: <<Demócratas asombrados y millones de sus simpatizantes…quedaron casi sin palabras al tratar de entender y explicar cómo un ex presidente que intentó un golpe de Estado, fue convicto de delitos de fraude y de abuso sexual, que está acusado de decenas de cargos criminales, que habla de manera racista y misógina, y que hasta advirtió que podría ser un dictador por un día, logró ganar la mayoría de los votos de este país>>. (La Jornada: Trump concretó la amenaza fascista). Los márgenes electorales que obtuvo, le hacen un presidente legítimo electo por el pueblo. Paradójicamente, el uso del poder político que le ha sido entregado estará marcado, esencialmente, por el ejercicio de gobierno que favorecerá al gran capital, según se advierte de la paulatina integración de su gabinete de gobierno y las amenazas que lanza a diestra y siniestra. Las políticas públicas dirigidas a la protección de los sectores pobres de la población disminuirán orillándolos a la pobreza extrema y la indigencia cuyas filas, además, serán engrosadas por la parte de la población que padece adicción a las drogas; problema, éste, que no será tratado como problema de salud pública sino como justificante anunciado de incursiones militares en otros países, para satisfacer la exigencia de su complejo industrial militar.

De entrada, el cargo le dará posibilidad de intentar anular la totalidad de los procesos criminales que tiene abiertos para quedar indemne y libre de culpas, considerando que: <<…todo indica que el presidente electo y su Partido Republicano lograrán conquistar la Casa Blanca, ambas cámaras del Congreso, y tener el control efectivo de la Suprema Corte de Estados Unidos; o sea, las tres ramas del gobierno federal. (…). Estados Unidos está ante el precipicio de un estilo autoritario de gobernanza nunca visto antes en su historia de 248 años, concluyó el New York Times>>. (La Jornada: Bajo control republicano, el Congreso y la Suprema Corte). En congruencia con su proyecto de gobierno <<Donald Trump y su equipo de transición anunciaron nuevos nombramientos y filtraron otros sin confirmar, todos los cuales reiteran las posturas antimigrantes, mano dura en política interna y el ascenso de halcones y sionistas en asuntos externos, incluyendo un par de guerreros contra los cárteles mexicanos>>. (La Jornada: Trump afianza la mano dura con nuevos nombramientos). En un sentido, el republicano es un fenómeno en la historia de EU, como único presidente sometido a dos juicios políticos (impeachment) y, salir absuelto. Su arrastre electoral confirma la etiqueta, casi 63 millones de estadunidenses votaron por él en 2016, 74 millones en 2020, y 77,285,106 millones en 2024. (Resultados de la elección presidencial 2024 En Vivo – Noticias Telemundo).

¿La personalidad política y proyecto de gobierno de Trump reflejan fielmente el modo de ser y la voluntad de sus electores? <<Las preocupaciones de votantes por el costo de alimentos y servicios de salud, junto con un efectivo mensaje antimigrante, llevó a la relección de un líder autoritario que ha prometido deportar a millones de inmigrantes con redadas estilo militar, reducir los impuestos a los más ricos, disminuir el tamaño y funciones del gobierno federal, emplear el Departamento de Justicia para perseguir a sus opositores y hasta usar la fuerza militar contra el “enemigo interno” que identifica como “izquierdistas radicales”>>. Si sus votantes son, en buena medida, parte de las mayorías empobrecidas o clasemedieras preocupadas por el costo de alimentos y servicios de salud, eligiendo al candidato que promete beneficiar a los más ricos y reducir funciones de gobierno, existe una contradicción de fondo en su visión electoral. Haría que el sentido común tuviera que responder a esa interrogante diciendo que no. Su ideología fascista libertaria lo acerca, no al “dictador por un día” que dijo, sino, a la caracterización dictatorial que tendrá el régimen político de su gobierno. Tal vez, la primera decepción que tengan sus seguidores derive de una falsa promesa de campaña: <<Donald Trump, el recién electo presidente de Estados Unidos, prometió en su campaña reducir los precios de los alimentos como una de sus prioridades, sin embargo, en una entrevista con Time tras ser nombrado “Persona del Año”, Trump admitió que cumplir con esa promesa será una tarea “muy difícil”. “Es difícil derribar los precios una vez que están en pie”>>. (A pesar que Trump lo prometió, admite que ahora será “difícil” reducir los precios de los alimentos). A la euforia le seguirá el desencanto social, al más puro estilo argentino.

El tema de la austeridad ha sido manoseado, manipulado y pervertido en la oferta electoral. Si la austeridad es un fin, la diferencia estará en los medios para conseguirla y, consiguiéndola, que la sociedad sepa porqué y para qué es útil. No es lo mismo conseguirla, reduciendo impuestos a los más ricos y disminuyendo el tamaño y funciones del gobierno federal, que, mediante reducción salarial de los funcionarios públicos y la racionalización de las partidas del gasto público. La primera, consigue la austeridad del Estado, empequeñeciéndolo, al reducir sus ingresos y mutilar el tamaño y funciones sociales de gobierno, en perjuicio directo de las mayorías socialmente empobrecidas. (La Jornada: El republicano forma un gabinete de y para los multimillonarios de EU). (¿El gobierno de los ricos?). En la segunda, la austeridad es en el gasto público, sin disminución del tamaño ni funciones de gobierno con la finalidad de mejorar, en cantidad y calidad, los servicios públicos y ayudas sociales destinados a esas mayorías. El planteamiento adicional de utilizar al Departamento de Justicia para perseguir a los opositores y, hasta usar fuerza militar contra los “izquierdistas radicales”, tiene el objetivo de eliminar la disidencia, el pensamiento político diferente, por vía de la represión. Tales medidas anuncian que, con Trump, la dictadura fascista podría ser la sustituta obligada del bipartidismo y la frágil democracia en EU.

Estas novedosas circunstancias políticas enmarcan las amenazantes advertencias que el presidente electo de EU está haciendo a otros países y bloques económicos. <<Pedimos que se comprometan (…) a no crear nunca una nueva moneda del BRICS, y a no respaldar a ninguna otra moneda para remplazar al potente dólar estadunidense o enfrentarán aranceles de 100%, escribió Trump en su red, Truth Social, en referencia a este grupo de países que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica entre otros>>. Es difícil comprender si es increíble, ingenua, o grotesca, esta petición considerando el tamaño de economía y potencial militar que, juntos, representan estos países; o, que China es su mayor acreedor de deuda externa. (La Jornada – El republicano amaga con arancel de 100% a BRICS). La Unión Europea (UE), con su apoyo prácticamente total a la dupla EU-Ucrania en la guerra contra Rusia, no escapa a las pretensiones arancelarias de aquel. (Trump quiere que la UE compre más petróleo y gas de EEUU o se enfrente a aranceles). México, tampoco queda excluido de esa monótona medida aderezada con intenciones de anexión territorial. (“Si subsidiamos a México, que se convierta en un estado de EU”, dice Trump; asegura que aranceles “son hermosos” | El Universal). Parece que en la amenaza de imponer aranceles encuentra la “solución mágica” para todo conflicto: <<Trump se declaró “gran creyente en los aranceles. Creo que son hermosos”>>.

La violencia será carta de presentación en la defensa de los intereses económicos de las grandes empresas y multimillonarios que lo respaldaron en la campaña por la presidencia: <<El presidente electo de Estados Unidos, Donald J. Trump, desató controversia al sugerir que su gobierno podría exigir la recuperación del control sobre el Canal de Panamá, considerado por él como un “activo nacional vital” para los intereses estratégicos y económicos de su país. Trump señaló que Panamá impone tarifas “exorbitantes” al tránsito de embarcaciones estadounidenses y advirtió que su administración tomaría medidas para revertir esta situación si las tasas no se ajustan>>. (Trump amenaza con tomar el Canal de Panamá; responden ALBA-TCP y el presidente Mulino). Para Kevin Marino Cabrera, designado próximo embajador de EU en Panamá, esa amenaza no es una agresión sino <<…el audaz enfoque de la diplomacia internacional del próximo presidente republicano de Estados Unidos>>. (La Jornada: Un cubano-estadunidense, nominado para próximo embajador de EU en Panamá). Según la prensa alemana esta intención del republicano, apunta a disputar a China el control de las vías marítimas del mundo y a hacer crecer los dominios territoriales de EU. (Prensa alemana: El Canal de Panamá, en la mira de Donal Trump).

Para el combate al tráfico de drogas, llamó atención que Trump designara a Chad Chronister como nuevo director de la DEA, por un hecho simple: su biografía se reduce al trabajo que hace, desde 1992, como Sheriff del condado de Hillsborough, en Florida. Le hizo una encomienda: <<Como administrador de la DEA, Chad trabajará con nuestra gran Fiscal General, Pam Bondi, para asegurar la frontera, detener el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales desde la frontera sur (con México) y salvar vidas>>. Y, más atención llamó el hecho de que Chronister, tres días después de su designación, la declinara: <<En los últimos días, a medida que la gravedad de esta responsabilidad tan importante se hizo presente, llegué a la conclusión de que debía retirarme respetuosamente de la consideración. Hay más trabajo por hacer para los ciudadanos del condado de Hillsborough…>>. (¿Quién es Chad Chronister, nominado por Donald Trump como próximo titular de la DEA? | Heraldo USA). Para explicar esa declinación surgió la hipótesis de que habría descubierto la gravedad de la responsabilidad que se le daba, en la frase final de la encomienda: salvar vidas. Existe la posibilidad de que la semántica hubiese generado un mal entendido entre lo que Trump dijo, o quiso decir, y lo que Chronister hubiera entendido; o, tal vez, que éste hubiera comprendido, en tres días, lo que el presidente electo aún no: salvar vidas de la adicción a las drogas, es un problema de salud pública de su futuro gobierno, no una tarea de la DEA.

Ni demócratas ni republicanos han querido examinar un hecho que para los estadunidenses ha sido notorio: <<La crisis de los opiáceos, que comenzó a principios de la década de 2000 debido al uso excesivo de medicamentos recetados para el dolor, ha generado niveles récord de adicción y mortalidad>>. (Donald Trump nominó a Chad Chronister como nuevo administrador de la DEA en su lucha contra el fentanilo – Infobae). Trump, ya como presidente, estará perfectamente atrapado en un círculo vicioso entre su ideología y su papel de jefe de Estado. ¿Investigará a la industria farmacéutica de EU como causante y sostén de las adicciones juveniles a opiáceos y fentanilo o, culpará de ellas a los cárteles mexicanos? ¿Privilegiará la salud de la juventud o, la cuantiosa cantidad de millones de dólares producto del tráfico de drogas, que ingresa al sistema financiero de su país? Su ideología proempresarial, forjada en sus propias formas empresariales de acumular capital y, su proyecto de gobierno, le impondrán la elección en estas disyuntivas. Eso explica por qué, hasta la fecha, no aborda las adicciones de sus jóvenes como problema de Estado. La inmoralidad jugara un rol protagónico en sus decisiones. (“Feliz Navidad”: Trump se lanza contra China por el Canal de Panamá; arremete contra el “gobernador” Trudeau y Groenlandia). Trump jugará en su desempeño presidencial, hacia el exterior, con las amenazas de imposición de aranceles, invasión militar, intenciones anexionistas y, “recuperación” de lo ajeno; y, hacia el interior, con la disminución del Estado y la represión a opositores e “izquierdistas radicales”. Dejará constancia plena del significado auténtico de la postura fascista libertaria como la corriente ideológico política que, para gobernar, se basa en la imposición del régimen dictatorial de pensamiento único. Será, en esencia, la cultura de la violencia y el despojo elevada a la categoría de método de diplomacia y gobierno. Un régimen ajeno a cualquier noción de democracia.

Los destinatarios de sus baladronadas están dando respuesta a esas aviesas pretensiones. Los BRICS, no iban a esperar sentados el triunfo electoral de Trump para recibir sus amenazas. Al grupo original -Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica- se habían agregado Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Luego, a fines de octubre pasado, el grupo dio la bienvenida a 13 países más en calidad de estados socios: Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. De modo que las amenazas de Trump, los encuentran fortalecidos en una alianza diplomático-comercial significativa de 23 países que, si bien no se proponen aún eliminar al dólar como moneda de intercambio comercial, sí buscarán disminuir su uso entre sus asociados. (Cubadebate). El BRICS representa, casi la mitad de la población mundial; 40 por ciento de producción global de petróleo y, casi 25 por ciento de la exportación de bienes. La adhesión de los nuevos socios se hizo efectiva desde este 1 de enero.

Especialmente Cuba, no podía atenerse al resultado de la elección presidencial en EU para volver a intentar paliar el asfixiante bloqueo económico que le fue impuesto desde 1962 con la intención de reventar, desde dentro, el régimen político traído por la Revolución de 1959. Su ingreso al BRICS es una decisión histórica, vital, en momentos de máxima devastación de su economía; es una bocanada de aire fresco que le permitirá, poco a poco, ir sorteando sus problemas económicos, mejorar la situación de vida de su población y adquirir nuevos bríos para afrontar sus difíciles relaciones político diplomáticas con EU. Esta revitalización era indispensable considerando que Trump, en su primer mandato presidencial, endureció inmisericordemente las condiciones políticas, comerciales y humanitarias del absurdo bloqueo contra la isla. Si la Asamblea General de la ONU no ha podido levantarlo (La Asamblea General rechaza nuevamente por inmensa mayoría el embargo a Cuba | Noticias ONU), el BRICS permitirá a Cuba esquivarlo parcialmente. Las pretensiones militares geoestratégicas de EU por controlar el territorio isleño, deberán esperar más tiempo. Grande debe ser su fobia contra los ideales sociales de la revolución cubana para proponer, en EU, el uso de la fuerza militar contra los “izquierdistas radicales”. Cree que “Un fantasma recorre…EU”.

Europa central tendrá que ponderar -con la OTAN en casa- la pertinencia de que la guerra en Ucrania se prolongue por más tiempo pues, a dos años y medio de iniciada, hay voces que alertan sobre su carácter mundial. (La Tercera Guerra Mundial “ya comenzó”, afirma exjefe militar ucraniano). Ante la amenaza de Trump, deberá valorar qué es lo más conveniente para su desarrollo industrial y el bienestar de su población, si recuperar los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que le abastecían de petróleo y gas ruso o, aceptar la exigencia de comprarlos a EU. Esta exigencia trumpista se asienta sobre otra que el gobierno de Biden ha hecho a Ucrania: (Blinken dice que Ucrania necesita que más gente joven luche contra Rusia). (EU presiona a Ucrania para que envíe a jóvenes de 18 años a la Guerra contra Rusia | Noticias de México | El Imparcial). Una de las voces que deberá ser oída en la toma de esas decisiones será Alemania, en cuyo territorio estaba asentada la recepción de los energéticos transportados por esos gasoductos.

Sobre México, a pesar de ser el principal socio comercial de EU y tener celebrado un tratado comercial, penden amenazas de intervención militar, imposición de aranceles y, ahora, hasta de anexión. Presuntamente dirigidas a obligar al gobierno mexicano a detener el flujo migratorio y el tráfico de fentanilo hacia ese país, su planteamiento parte de un diseñado presupuesto lógico falso: que México es el generador tanto de la migración como del tráfico de fentanilo. Esa perversión discursiva condujo a la presidenta a tomar una decisión coyuntural: <<Ante los nuevos señalamientos del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un presunto subsidio de la economía estadunidense a México, la jefa del Ejecutivo Claudia Sheinbaum Pardo optó por poner fin, por ahora, a los intercambios mediáticos con el magnate: yo creo que vamos a dejar un poco este diálogo, a través de los medios. Obviamente, México es un país libre, soberano e independiente>>. (La Jornada: Niega la Presidenta que EU subsidie a México; vamos a dejar ese diálogo). La vieja política del “Buen vecino”, donde México es el bueno y EU el vecino, quiere ser resucitada.

La amenaza de “recuperar” el Canal de Panamá no sólo es un insulto a los Tratados Torrijos-Carter que devolvieron el canal a su legítimo dueño, después de 96 años de control estadunidense, sino, una ofensa al pueblo panameño y su gobierno, ajena al derecho internacional y a la mesura en las relaciones diplomáticas. Quizá, Trump esperaba otra respuesta: <<Ante estas declaraciones, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó categóricamente cualquier intento de vulnerar la soberanía nacional. En un comunicado oficial, afirmó que el Canal y sus áreas adyacentes son patrimonio exclusivo de Panamá, protegido por acuerdos internacionales como el Tratado Torrijos-Carter. Mulino destacó que el pueblo panameño, a pesar de sus diferencias internas, se une bajo una sola bandera en la defensa de su independencia territorial>>. (Trump amenaza…).

El motivo expuesto por Trump para recuperar el canal es que <<lo considera un “activo nacional vital” para los intereses estratégicos y económicos de su país>>. Es decir, su unilateral consideración convierte al canal centroamericano en su “activo nacional” y, a los intereses de su país, en razón de Estado para “recuperarlo”. ¿En cuál de todos sus exabruptos no será, ésta, la motivación subyacente? <<La nueva batalla entre las superpotencias económicas y políticas es por los minerales críticos o tierras raras. Se trata de materiales indispensables para la producción de baterías, componentes de alta tecnología y la industria militar. (…). Durante más de un siglo las potencias económicas se enfocaron en una constante lucha por el petróleo, lo que desencadenó numerosos conflictos tanto bélicos como diplomáticos alrededor del mundo; el panorama global ha cambiado y ahora las dos economías más grandes del mundo: Estados Unidos y China, han trasladado la batalla a otro campo, en el que las tierras raras y minerales críticos son el centro de la disputa>>. (La Jornada: Minerales críticos, nuevo campo de batalla económico entre potencias).

La descomposición total de la economía-país, derivada de la avaricia rapaz con que los gobiernos de EU y su clase social privilegiada han manejado los recursos del Estado, han sumido al país en la quiebra absoluta: <<La deuda externa en los Estados Unidos aumentó a 26,467,035 millones de USD en el primer trimestre de 2024 desde 25,984,649 millones de USD en el cuarto trimestre de 2023. Fuente: U.S. Department of the Treasury>>. Esta situación de las finanzas públicas es irreversible bajo el bipartidismo y explica los dos acercamientos al cierre de operaciones del gobierno con Biden, que han sido superados obligando al Congreso a aprobar alzas en el techo de deuda pública; es decir, incrementándola: <<El Partido Republicano se ha opuesto tradicionalmente al aumento de la deuda pública, pero el presidente electo prevé que necesitará endeudarse para llevar a cabo sus planes de gobierno y quería que la eliminación del techo de deuda se aprobara mientras Joe Biden todavía está en la Casa Blanca>>. (Cámara baja de EU aprueba proyecto de última hora para evitar el cierre del gobierno).

Las medidas anunciadas por Trump, exhibirán la continuidad en la rapacidad de gobierno y clase económicamente privilegiada, sobre los fondos públicos; en la violencia y el despojo como método de acumulación de capital y, en la degradación moral de la tarea pública como régimen político que, sin duda, propenderá a la construcción de una dictadura de corte militar a medida que la resistencia interna a las propuestas de gobierno vaya creciendo entre la población. ¿Trump quiso volver a ser presidente para resolver los problemas de su sociedad? No, pues hasta detener el aumento de los precios de los alimentos encuentra difícil. Que los multimillonarios estén a cargo del gobierno y el control de los dineros públicos, equivale a poner al zorro a cuidar del gallinero. Es, el poder político, en manos del poder económico, que no tiene llenadera tratándose de acumular riqueza. La disminución del Estado impactará directamente en los programas sociales y, su efecto será aumentar la pobreza en bastas capas de la población, pero también la inconformidad social. Trump representará la decadencia del imperio, al poner la miseria moral como eje de gobierno. El pueblo estadunidense organizado, elevando sus miras más allá de las vigentes relaciones capitalistas, es el único que podrá decir ¡basta! Sólo así EU encontrará su propio camino hacia la democracia económica y al restablecimiento, en paz, de relaciones fraternas con los demás pueblos y gobiernos del mundo. El 20 de enero, el mundo empezará a saber lo que puede esperar del nuevo gobierno de EU.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 06 de enero de 2025.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO