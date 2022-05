Debe servicio de recolección de basura 35 por ciento del padrón de Ooselite, dice su director

Tehuacán. De los 84 mil usuarios que tiene el Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite), casi la mitad tiene adeudos por el servicio de recolección de basura, señaló su director Joel Paz Ornelas.

Resaltó que los usuarios más cumplidos en su pago, son los que habitan las zonas populares, aunque reconoció que la diferencia con las otras tarifas es de uno o dos puntos porcentuales.

Paz Ornelas hizo notar que actualmente para varios trámites en el ayuntamiento, se pide estar al corriente en el pago del servicio de recolección de basura, motivo por el cual se está mejorando la recaudación por ese concepto.

- Anuncio -

La gente se acerca más para hacer sus pagos, pero quien no tiene necesidad de hacer trámites no acude a cubrir sus adeudos, indicó el director. Hay quienes no han pagado desde hace 10 años, dijo.

Aún cuando hay deudas de esa magnitud, la ley impide que se cubren más de cinco años, por lo que el Ooselite está impedido para recuperar dinero anterior al 2018, enfatizó el director.

65 por ciento de los usuarios está al corriente en sus pagos, eso equivale a 54 mil 600, con el resto el organismo aplica los exhortos y el ofrecimiento de condonación o descuentos, para convencerlos de cubrir sus deudas.

Entre los morosos no hay únicamente casas habitación, también se cuentan comercios y otro tipo de negocios, mencionó Joel Paz, al indicar que en todos los casos hay posibilidad de llegar a acuerdos.

Referente a la situación económica del organismo, manifestó que se trabaja con transparencia haciendo eficiente todo ingreso, además de contar con la comprensión de sus proveedores, pero definitivamente no es suficiente.

Sobre el apoyo del ayuntamiento, aclaró que solo consiste en pagar por el servicio que se le otorga, consistente en la recolección de los residuos sólidos generados en los edificios municipales, entre los cuales están los mercados, el Panteón, el Palacio Municipal, el Edificio Morelos, el DIF y otros espacios donde funcionan dependencias del municipio.

Cabe recordar que el Ooselite tiene que trasladar la basura de la ciudad hasta el relleno sanitario de Ciudad Serdán, debido a que el de Tehuacán se encuentra cerrado desde octubre del año pasado y en este momento sufre un incendio.