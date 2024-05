Debate organizado por Coparmex sería el 28 de mayo; antes de las 2 de la tarde de hoy candidatos a gobernador deben confirmar

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone que el debate que se ofreció a realizar entre candidatos a la gubernatura de Puebla, se realice el 28 de mayo, a las 20 horas.

Lo anterior fue dado a conocer por el dirigente del sindicato patronal, Rubén Furlong Martínez, quien urgió a que los interesados en participar den su respuesta antes de las 2 de la tarde de este miércoles.

Abundó que el evento se realizaría en el auditorio de una universidad del área metropolitana, de la cual no reveló el nombre, y sería en colaboración de organizaciones de la sociedad civil.

El formato sería el probado en otros ejercicios electorales, en un marco de respeto, añadió.

El presidente abundó que la discusión de ideas y presentación de propuestas, permite a los ciudadanos contrastar las diferentes alternativas y razonar con más información el voto.

“Impulsar la celebración de un debate entre candidatos, no tienen nada que ver con partidismos políticos, es sentir democrático puro. Por favor, que nadie se lo tome a mal, si alguno de los candidatos no quiere o no puede, solo tiene que decirlo. Pero si vamos a involucrarnos como ciudadanos, lo mínimo que pedimos es su compromiso… Si los tres se comprometen sin rodeos o respuestas confusas, nosotros nos encargamos del resto, si no pueden o no quieren, se dice y no pasa nada”.