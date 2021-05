Si no hay debate entre candidatos a la alcaldía de Puebla es por la falta de planeación del IEE, acusa el PAN

La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, achacó a la falta de planeación del Instituto Electoral del Estado (IEE) la posibilidad de que no pueda llevarse a cabo el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Puebla.

En conferencia de medios argumentó que el IEE tenía la obligación de contemplar una partida en su presupuesto para la organización de ese acto y al no hacerlo, pretende que los partidos políticos absorban ese costo.

Dijo que otra prueba de la mala planeación del organismo público electoral local de Puebla fue la aprobación a destiempo de la lista de candidatos a presidentes municipales y diputados locales, fallo que estuvo a punto de retrasar un día los arranques de campaña.

“Hoy se vuelve a repetir lo he señalado. El IEE no está dando certeza a los candidatos ni a esta campaña, porque no planeó bien cómo ocupar su presupuesto”, enfatizó la dirigente partidista.

Demandó a los consejeros electorales del IEE hacerse responsable de sus decisiones y no intentar culpar a las fuerzas políticas y abanderados de que no se haya concretado un debate en la capital hasta el momento, porque “los culpables son ellos”.

Además, se opuso a que el debate se lleve a cabo cerca del cierre de la campaña electoral, al considerarlo un “despropósito para todos”, aunque reconoció que la ley lo permite al establecer como fecha fatal el 27 de mayo, es decir, 10 días previos a la elección del 6 de junio.

Rechaza actos de corrupción del alcalde de Atlixco

Genoveva Huerta salió en defensa del candidato del PAN a la presidencia municipal de Atlixco, José Guillermo Velázquez Gutiérrez, ante las acusaciones de corrupción que enfrenta.

“Nos sentimos muy orgullosos de tener candidatos a la presidencia como Memo Velázquez, ha hecho un trabajo inmejorable, ha trabajado con los ciudadanos de Atlixco y el resultado estará en las urnas”, indicó.

Un medio de comunicación local aseguró que Velázquez otorgó como munícipe de Atlixco, cargo en el que pretende reelegirse, contratos por 7.4 millones de pesos a familiares, para el mantenimiento de vehículos.