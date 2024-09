Debate en EU: la moneda está en el aire

Washington y Nueva York. El primero –y tal vez único– encuentro directo y en vivo entre la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, y el ex presidente y aspirante republicano, Donald Trump, acabó siendo más teatro que un gran debate sobre el futuro del país más poderoso del planeta. De hecho, tal vez la noticia más importante de la noche no fue de políticos, sino del mundo de los espectáculos.

Abordaron algunos temas, entre ellos la migración, impuestos, economía, derechos de las mujeres, el aborto, política internacional y la honestidad. A 56 días de una contienda que sigue en empate técnico entre los dos candidatos en las encuestas nacionales, ambos buscaban consolidar sus bases y minar las del contrincante, pero sobre todo convencer a esa franja de votantes no decidido a votar por ellos.

El primer candidato presidencial que es un criminal convicto y aún enfrenta múltiples juicios, incluyendo uno por algo parecido a un intento de golpe de Estado, y quien podría ser la primera mujer de color presidenta, buscaron definirse ante el electorado y evitar cometer cualquier error.

Trump, a veces entrampado en sus propias explicaciones caóticas, se mantuvo enfocado en su punto principal: los inmigrantes son la fuente de casi todo problema nacional. Tenemos millones de personas llegando a este país y están tomando empleos que ocupan afroestadunidenses y también hispanos , declaró. Están destruyendo al país. Son peligrosos y los tenemos que expulsar . Más aún, hasta acusó que en algunos pueblos, los inmigrantes están comiendo mascotas –perros y gatos– de los ciudadanos.

Culpó a los inmigrantes del incremento del crimen en Estados Unidos, afirmando que otros países están “vaciando sus prisiones… sus manicomios” y los están enviando aquí, reduciéndo así las tasas de crimen en sus países, identificando como caso a Venezuela. Advirtió que si gana Harris, nos volveremos Venezuela en esteroides .

México –más allá de su frontera– apareció una sola vez, cuando Trump afirmó que China está construyendo grandes plantas automotrices en México, pero que él no permitirá que esos vehículos sean vendidos en Estados Unidos. Impondremos aranceles sobre esos automóviles para que no puedan ingresar porque matarían a trabajadores automotrices aquí , advirtió.

Y acusó que Harris es una izquierdista peligrosa. Ella es una marxista, su padre es un profesor de economía marxista. Él le enseñó bien , afirmó. Ésta es una liberal de izquierda radical , indicó.

También puedes leer: Trump, partidario de legalizar el consumo de marihuana para adultos

El aborto

Por su lado, Harris tomó la ofensiva en uno de los temas que en parte podrían definir la elección: el derecho al aborto. El gobierno y Donald Trump ciertamente no deberían decir a una mujer qué hacer con su cuerpo , afirmó Harris, y añadió que si Trump regresa a la Casa Blanca, él prohibirá el aborto .

El debate dio vueltas, en gran medida porque Trump buscaba retornar casi constantemente al tema migratorio, dejando claro que ése es el tema más efectivo para su retorno a la Casa Blanca. No respondió a preguntas sobre cómo logrará su promesa de deportar a 11 millones de indocumentados, ni ofreció grandes detalles del programa de bienestar social, sino que una y otra vez se autoelogió por lo que cree que logró cuando fue presidente como nadie antes en la historia .