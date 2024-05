Debate de candidatos a gobernador: niegan acceso hasta a consejero del IEE

El consejero Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga denunció que le negaron el acceso al Complejo Cultural Universitario (CCU), al que acudió para dar seguimiento a la organización del debate de candidatos a gobernador que se celebrará esta tarde, pese a que se identificó como integrante del Instituto Electoral del Estado (IEE).

El hecho se describió en un memorándum que Bonilla dirigió a la presidenta del IEE, Blanca Yassahara Cruz García, al que tuvo acceso La Jornada de Oriente.

Puedes ver:Se encienden focos rojos en el IEE por renuncias masivas de consejeros municipales

En el documento, el consejero señaló que personal bajo las órdenes de Cruz García fue testigo de la obstrucción a sus funciones, pero no hizo nada para garantizar su ingreso.

Detalló que se presentó en el CCU ayer, 11 de mayo, a las 9 horas con 15 minutos de la mañana, donde personal de seguridad le exigió mostrar el gafete que repartió el instituto, para dar paso a los asistentes.

“Me fue negada la entrada debido a que no contaba con gafete que no me proporcionaron en su comunicación, ni en tiempo ni en forma”, reclamó a Cruz.