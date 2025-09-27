La DEA ocultó por años pistas claves sobre Ayotzinapa

Washington y Nueva York. La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos interceptó mensajes de texto entre traficantes de heroína en Chicago y México, quienes colaboraban con líderes y oficiales “a los niveles más altos” en Iguala y el estado de Guerrero durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, esa información no fue compartida con los investigadores del caso sino hasta años después, según el Archivo de Seguridad Nacional en Washington.

“Es imposible decir ahora qué podría haber ocurrido si esa información hubiera llegado a las manos de los investigadores en México inmediatamente después de que fueron secuestrados los muchachos, pero no hay duda de que hubiera ofrecido pistas críticas que no existen en otro lugar”, concluyen Kate Doyle y Claire Dorfman, investigadoras del Archivo de Seguridad Nacional, organización independiente especializada en documentos oficiales.

Los mensajes fueron interceptados como parte de una investigación de la DEA en Chicago sobre una célula del cártel Guerreros Unidos (GU). La agencia contaba con autorización judicial para monitorear los teléfonos Blackberry de integrantes del grupo delictivo, incluyendo comunicaciones entre líderes clave y sus socios en México.

“Sabíamos por nuestra inteligencia que Iguala era reducto del cártel Guerreros Unidos”, comentó el agente retirado de la DEA, Mark Giuffre, en entrevista con Doyle y Anayansi Díaz-Cortés en 2020.

La DEA descubrió que el cártel operaba un sistema sofisticado para trasladar drogas a Chicago y dinero de regreso a México en los parachoques de autobuses de pasajeros que viajaban entre ambas regiones.

Aunque algunos mensajes ya se habían difundido, el Archivo de Seguridad Nacional señala que la serie completa no se había revelado hasta este viernes.

“Los mensajes dejan claro que dos miembros de GU no tenían conocimiento previo de los ataques a los estudiantes, sino que reaccionaban en tiempo real a la violencia reportada por sus compañeros y los medios”, explican Doyle y Dorfman.

El caos en Iguala debilitó el control del cártel sobre la “plaza”, exacerbó conflictos internos y redujo la protección que recibían de autoridades corruptas civiles, policiacas y militares.

Evidencia de corrupción extensa

Los mensajes provenían del Blackberry de Adán Casarrubias Salgado (alias Silver, Tomato), líder de GU en México, y su colega Pablo Vega Cuevas (alias Transformer) en Chicago. Ambos se declararon culpables en 2025 y fueron condenados en tribunales estadounidenses.

“Que pongan atestiguar jente que los gueyes esos ivan para acapulco y se subieron armados (sic)”, escribió Casarrubias el 28 de septiembre de 2014, intentando encubrir las actividades del cártel tras la desaparición de los normalistas.

Doyle y Dorfman afirman que los textos evidencian corrupción extensa en todos los niveles del gobierno, incluyendo autoridades locales, estatales, militares mexicanos y marinos.

Una pregunta clave es por qué esta información no fue compartida de inmediato con los investigadores en México. Según el Archivo, la DEA recaudó evidencia relevante para el caso Ayotzinapa, pero esta no llegó a los fiscales mexicanos sino hasta 2022.

Después de un comunicado de prensa emitido por la DEA Chicago en diciembre de 2014, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que solicitara los archivos. Pero el gobierno mexicano no lo hizo durante años, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos mostró poco interés en compartir la evidencia.

“Ambos gobiernos fueron lentos en responder a la insistencia de los investigadores internacionales, quienes no tuvieron acceso a las comunicaciones interceptadas sino hasta ocho años después”, concluyen Doyle y Dorfman.

