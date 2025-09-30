Lunes, septiembre 29, 2025
DEA anuncia decomiso de un millón de pastillas falsas y toneladas de droga vinculadas al CJNG

La Administración para el Control de Drogas (DEA) informó sobre una operación realizada del 22 al 26 de septiembre de 2025 contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en 670 detenciones y en el decomiso de drogas, armas y recursos financieros.

La dependencia recordó que mantiene abierta la investigación sobre Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, identificado como líder del cártel y uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos, sobre quien existe una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

Entre lo asegurado se encuentran 92.4 kilogramos de fentanilo en polvo, más de 1.1 millones de pastillas falsas, 6 mil 62 kilogramos de metanfetamina, 22 mil 842 kilogramos de cocaína, 33 kilogramos de heroína, 244 armas de fuego, 18.6 millones de dólares en efectivo y activos valuados en 29.6 millones de dólares.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que la agencia continuará con acciones coordinadas con autoridades estatales, locales y federales para limitar la capacidad operativa del CJNG, designado por el gobierno estadounidense como Organización Terrorista Extranjera en febrero pasado.

De acuerdo con la DEA, estas acciones forman parte de una estrategia gubernamental más amplia contra el crimen organizado transnacional y las organizaciones que el gobierno de Trump catalogó como terroristas.

Bajo fuego y sin incubadoras: bebés en Gaza libran ataques israelíes a hospitales

La Jornada -
Reuters Ginebra. La organización de la ONU para la infancia (UNICEF) pidió este lunes una evacuación inmediata para salvar al menos a 25 bebés enfermos...
Trump anuncia “plan de paz” en Gaza sin consultar a Hamas; Netanyahu lo acepta

La Jornada -
Ap, Reuters, Afp y Europa Press Washington. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciaron que acordaron un plan para terminar...

