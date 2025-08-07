Jueves, agosto 7, 2025
De varios disparos privan de la vida a un hombre en Tehuacán

La víctima murió en el lugar del ataque

Un hombre fue asesinado a balazos en el bulevar Socorro Romero Sánchez, en San Lorenzo Teotipilco; los agresores huyeron en motocicleta
Elizabeth Rodríguez Lezama

Un hombre fue privado de la vida la noche del miércoles en el bulevar Socorro Romero Sánchez, a la altura de la calle del Panteón de la colonia Santa Cecilia, perteneciente a San Lorenzo Teotipilco, junta auxiliar de este municipio.

De acuerdo con los datos recabados, el hombre iba en su camioneta color rojo, sobre el boulevard con dirección al oriente cuando una motocicleta se le emparejó y los dos sujetos que iban en esa unidad le dispararon de forma directa en varias ocasiones.

Ante ese ataque el conductor de la camioneta, al parecer trató de evadir a sus agresores, pero ya iba lesionado por lo que perdió el control de su vehículo que terminó chocando contra un árbol.

Los autores del ataque emprendieron la huida con rumbo hacia el libramiento, mientras personas que se percataron del hecho pidieron auxilio al número de emergencias 911 reportando que en ese sitio había una persona lesionada por arma de fuego.

Técnicos en urgencias de Protección Civil y Bomberos llegaron para brindar auxilio a la víctima, pero pese a los esfuerzos que hicieron el hombre perdió la vida en el lugar del ataque.

Policías municipales, oficiales de la Policía Estatal, así como integrantes de la Marina, acudieron al sitio para acordonar la zona, mientras otras unidades de las mismas corporaciones iniciaron un operativo en busca de los homicidas que huyeron en su motocicleta color rojo.

La movilización de búsqueda no fue exitosa. La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo para ingresarlo al Anfiteatro del Panteón Municipal al tiempo de iniciar una carpeta de investigación.

Sobre el asfalto del bulevar los agentes investigadores levantaron varios casquillos percutidos. Sobre la identidad de la víctima aún no se dan informes.

