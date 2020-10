De todos modos, la cuarta transformación avanza

A pesar de la campaña contra todo lo que haga el gobierno de la cuarta transformación (4T), campaña que contempla una dosis, de ninguna manera pequeña, de discursos de odio contra el presidente de la República, comienza a vislumbrarse una luz al final del túnel que permite creer que la pandemia y la crisis sanitaria y económica serán superadas.

Falta todavía mucho por hacer, pero lo que corresponde al gobierno de la 4T se está haciendo ante la desesperación de quienes intentan frenar los avances que requiere el país. La derecha, que se limita a oponerse a cualquier medida o acción gubernamental, no propone nada para contribuir a resolver los problemas nacionales, su discurso es pobre en ideas y propuestas, al parecer sólo les interesa desplazar de la presidencia a López Obrador, como si así pudiera detenerse el proceso de cambio que se ha iniciado.

En nuestro país, la lucha contra la pandemia es incesante y, quizá, lleve todo lo que resta del año su control, lo cual depende, en mucho, de que aparezca una vacuna que, además de probada efectividad, pueda producirse masivamente.

En materia económica, las cosas pueden mejorar si el sector privado cumple con el compromiso que adquirió con el gobierno federal el lunes cinco de octubre pasado, para llevar a delante un plan de inversiones que implica un monto de 297 mil 334 millones de pesos en 39 proyectos para reforzar la infraestructura que impulse el crecimiento económico y la creación de 190 mil empleos, plan que será acompañado de la política de distribución del ingreso que ha emprendido el gobierno federal inyectando recursos directamente de abajo hacia arriba, sin incurrir en deuda.

Esta política ha empezado a rendir frutos, todavía insuficientes, pero alentadores. En efecto, hace unos días, el Inegi reportó que, en los meses de junio y julio, crecieron la inversión bruta fija y el consumo de las familias, indicadores que reflejan el estado de la demanda interna de la economía. De esta manera, después del colapso sufrido en abril y mayo, en el mes de junio el consumo aumentó 5.6 por ciento y la inversión 20.1 por ciento. Aún es insuficiente el monto de la inversión, de ahí la importancia que reviste el plan de inversiones firmado entre el gobierno federal y un grupo de empresarios nacionales.

Otro indicador importante es el proporcionado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el sentido de que los salarios contractuales suman 22 meses e crecimiento real, es decir, han crecido más que la inflación registrada en ese mismo lapso. También es interesante advertir que pese a los pronósticos catastrofistas de quienes anunciaban y anunciaba (han dejado de hacerlo) que el peso se devaluaría, las cosas han ido por otro camino. En la semana que concluyó el sábado 10 de este mes, el peso logró apreciarse de manera tal que el precio del dólar cerró en 21 pesos con 17 centavos.

Para la economía mexicana, que ha pasado momentos complicados, los datos señalados son, sin duda, buenas noticias y, sin embargo, se requieren acciones que apresuren la reactivación económica, acciones de gran calado que creen empleos bien remunerados y con prestaciones, y que permitan el desarrollo regional, de ahí la importancia que adquieren proyectos como los que se llevan a cabo en el sureste del país, que no son caprichos del Presidente u obras faraónicas, sino proyectos indispensables para sacar de la miseria a esa riquísima región abandonada tanto por los gobiernos del nacionalismo revolucionario, como los neoliberales.

Todo esto inicia una nueva era en materia económica donde el crecimiento contribuye a mejorar el nivel de bienestar social y no solamente a elevar las ganancias de la burguesía;

por supuesto, como en todo régimen capitalista, las ganancias existen y son el objetivo de los empresarios, pero en este proyecto, se trata de someterlas a límites razonables y sin someter a los trabajadores y a la naturaleza a la superexplotación a los que son sometidos en el capitalismo neoliberal.

Por supuesto, esta nueva política económica, es distinta a la recomendad a nuestro país por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se sustenta en las siguientes propuestas: cobrar el IVA a los alimentos; elevar el precio de las gasolinas; detener la construcción de la refinería en Dos Bocas y acudir a la deuda externa para financiar el apoyo a las grandes empresas. Las propuestas del FMI recibieron un rotundo no del gobierno de la 4T: el IVA no se impondrá a los alimentos; las gasolinas tienen como tope de sus aumentos el índice inflacionario para mantener su precio real; la refinería en Dos Bocas va, y logrará que en el corto plazo el país deje de ser importador gasolinas, lo que ha significado que en los últimos seis años el país transfiriera al exterior 122 mil millones de dólares, lo cual es un contrasentido para un país productor-exportador de petróleo; finalmente, la política social para sostenerse no ha tenido que recurrir al endeudamiento externo, ni se ha apoyado a las grandes consorcios, sino a las micro y pequeñas empresas que si lo necesitan.

Por todo esto, bien se pude decir que ¡la 4T avanza!