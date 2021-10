De todos modos Juan te llamas

Lo que Canadá descompuso en el arranque de la fecha FIFA la lógica lo recompuso a los pocos días. Es decir, que al concluir la tripleta de encuentros mundialistas México ocupaba de nuevo la punta de la clasificación, tras cazar, menos mal, siete de los nueve puntos disputados. Hasta Funes Mori tuvo ocasión de estrenarse, independientemente de que Raúl Jiménez, sin estar a tope ni mucho menos, anotó también, aunque fuese de penalti. Como lo dejara entrever Juan Carlos Osorio con sus famosas rotaciones cuatro años atrás, nuevamente se evidenció que las estrellas mexicanas son de medio pelo por mucho recorrido europeo que luzcan sus pasaportes. También que el balón cuadrado pareciera destino eterno en la Concacaf, a tono con unos arbitrajes inmunes al poder revelador del VAR y tributarios eternos de la miopía.

Es el horror… No hay mejor encabezado para comentar la tercera prueba por la que pasó el Tri en apenas seis días. La visita al Cuscatlán, bajo un chubasco para colmo, ofreció todo lo que hace falta para convertir un simple encuentro de futbol en tormento chino con 90 y tantos minutos de duración. Que México haya conseguido la victoria (0-2, goles de Héctor Moreno y Raúl Jiménez, por dudoso penalti éste último) no exime a ninguno de los dos equipos del penoso espectáculo que nos endilgaron. Para certificar la rudeza del match no faltaron las expulsiones (Jacobo por El Sanvador y Araujo por México). Y es ocioso culpae Tata Martino, como empezó a decirse por ahí. Como DT no tiene mucho espacio de maniobra, la materia prima disponible es lo que es, y con eso bastó para que México recuperara el liderato (14 puntos al cabo de seis jornadas). Le siguen estadounidenses (11), canadienses (10) y panameños (8), y más atrás navegan Costa Rica (6), Jamaica (5), El salvador (5) y Honduras (3), que ya hasta cesó al entrenador. Semejante panorama apunta a un desplazamiento del “poderío” centroamericano hacia el norte del continente, en detrimento de la antigua hegemonía centroamericana.

Resultados. Sobresale el repaso de Canadá a Panamá, barrido 4-1 en su visita a Vancouver; naturalmente, Alphonso Davies manejó el juego a placer y hasta se hizo presente en el marcador. Y mientras México daba cuenta de los salvadoreños para consternación y rabia de sus apasionados seguidores, Columbus (Ohio) presenciaba una versión menor del aperado duelo EU-Costa Rica, digno de la precaria calidad actual de ambas selecciones. Los ticos, que se encontraron de entrada con un gol de vestidor (Fuller, 1´), no tuvieron capacidad no ya digamos para ampliar esa ventaja, ni siquiera para defenderla. Y después del empate logrado por Dest (25´), terminaron cediendo los tres puntos a través de un autogol (Moreira, 66´). Por su parte, Jamaica hundió a Honduras más de lo que ya estaba derrotándola a domicilio (0-2), con cese fulminante del técnico Coito –se las trae el apellido—y su reemplazo por el colombiano Gómez.

Conmebol mundialista. Transcurren las jornadas y Brasil se sigue afirmando como líder invicto. Esta vez su víctima fue un Uruguay en penoso declive, envejecida como está su gran generación de la década anterior (4-1: gol tempranero de Neymar, dos de Rafinha y el cuarto del suplente Barbosa; y Suárez por la celeste). Suma la canarinha 31 puntos en 11 encuentros por 25 de Argentina –ambos tienen pendiente su choque suspendido en Río el mes pasado–, que se deshizo apuradamente de Perú (Lautaro, 43´), incluso salvándose de un penal mal ejecutado por Yatún, que cruzazuleó clamorosamente y hunde a los incas en el fondo de la clasificación, penúltimos con 11 unidades.

El que ya se coló al tercer puesto es Ecuador (17), que lo disputaba con los colombianos en Barranquilla y resistió el 0-0 con un gol anulado de cada lado. Chile (13) y Bolivia (12) hicieron por sus respectivas causas, muy tarde probablemente. La Roja no encontró mayor resistencia en Venezuela, cuyo arquero fue una calamidad (3-0); más inesperada la goleada boliviana sobre Paraguay (12), con todo y su arquero “poblano” Antony Silva, castigado con inclemente 4-0 en tarde de desempeño muy desigual.

De uno en uno. Al reanudarse la LigaMuyX, el pacto -no de gavilleros sino de “goleadores”- pareció consistir en no subir más de una anotación por nada del mundo… y eso los que anotaron. Tres lo hicieron como visitantes para ganar por la mínima: Puebla en Aguascalientes (gol de Martínez Ayala, 87´), León en el Fundidora de Monterrey (14´, Elías Hernández) y América en el Alfonso Lastras de San Luis, con la particularidad de que el solitario tanto de Roger Martínez siguió a una decisión arbitral propia de los tiempos de De Leo, Yamasaki o Urrea, sabidos empleados de Televisa aunque con silbato en boca. Y es que el señor Montaño, luego de mucho meditarlo de cara a las repeticiones, decidió dejar sin sanción una jugada dentro del área americanista en la que sólo se cometieron tres probables penaltis, manos de Cáceres y Osuna y empujón por la espalda de Fuentes sobre Sanabria. Asombroso.

Al Mazatlán le bastó el penal convertido por Sanvezzo (7´) para liquidar las ilusiones del Atlas. Y eso que los rojinegros alardeaban como el mayor caso de superación de los últimos años. Pocas novedades, en cambio, depararon Cruz Azul y Tigres a los pocos asistentes al Azteca (1-1). Otro insípido 1-1, aunque un poco menos, fue el del visitante Santos en Pachuca (1-1); si en la capital del país hubo un autogol de Ayala seguido de la llegada a la red número 150 de Gignac, en la de Hidalgo la igualada del huésped norteño llegó por penalti (Gorriarán, 89´), luego del tanto abridor de Ibáñez (68´), todo en medio de abundantes pifias rematadoras del “ataque” local. Y si la semana 13 empezó con otro 1-1, arrancado por el colero Xolos al amorfo Querétaro en el Corregidora, ayer en CU a punto estuvo de registrarse oprobioso 0-0; lo impidió un gol a los 97´ de Corzo que hizo ganar a los Pumas sobre Bravos de Juárez. Y de Chivas-Toluca nadie esperaba gran cosa, aunque los seguidores del Rebaño suspiraran por algún golecito que rompiera la racha de tres sin anotar de los rojiblancos.

La tabla general la sigue encabezando el América en plan rey tuerto con (28 puntos), ya calificado y lejos del Atlas (22), el Toluca (21 y pendiente del resultado de ayer), y tras ellos Monterrey (20), Tigres (19), Cruz Azul (18), Sal Luis y Mazatlán (17), Santos (16) y pachuca (15); el Puebla, que reúne asimismo 15 unidades y cerraría la clasificación de los repechistas, por más que Juárez, con peor diferencia de goles (-5 por -4 de la Franja), ostente idéntico puntaje. Y más abajo se debaten Chivas (14), Necaxa (13), Querétaro (12) y menos mal que Pumas abandonó la cola ayer ubicándose en 9 y dejando en el frío sótano a Xolos de Tijuana (6).

¡Gol de Johan Vásquez al debutar! Con él son apenas seis los mexicanos alguna vez registrados en la Primera División italiana. Tardó en debutar con el Génova, pero ayer jugó los 90´. Y justo en el 89, cabeceó certeramente un córner y consiguió que su equipo empatara a dos con Sassuolo, en medio del entusiasmo desbordado de un público acostumbrado más a sufrir que a festejar. Fue en la octava fecha del calcio, que tiene como líder al Nápoli del Chucky Lozano, vencedor ayer del visitante Torino con solitaria anotación de Víktor Osihmen (81´).

Por cierto, ayer, en el Émpoli-Atalanta (1-4), Duvan Zapata se convirtió en el primer colombiano que marca 100 goles en el duro futbol italiano.