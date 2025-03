DE RESULTADOS RÁPIDOS

Dos celebridades de Hollywood han descrito, punzantemente, lo que está significando este segundo periodo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos (EU). Dos brillantes actrices encontraron la dimensión exacta de lo que el magnate representa como gobernante. America Ferrera dice: <<Usted, Sr. Trump, está viviendo en una fantasía desfasada de una América fanática>>; y, Whoopi Goldberg, sostiene: <<Así es como se ve el inicio de una dictadura>>. Estas características advertidas en su personalidad y el desempeño del cargo, irán marcando la paulatina decadencia moral y el declive político, económico y militar del país que llegó a ser considerado el más poderoso del mundo. Los sucesos políticos en los que Trump ha intervenido, dentro y fuera de su país, han mostrado en tiempo récord de apenas cuarenta días en ejercicio del cargo que, efectivamente, vive una fantasía desfasada de fanatismo, como ha sentenciado Ferrera; y que, con sus actos de poder, encamina a EU hacia una dictadura, como vaticina Goldberg. Ha sido tanto el empeño en amagar a todo mundo con la imposición de aranceles y medidas de fuerza incluso militar si países y empresas no se someten a sus delirantes designios que, éstos, sintiéndose amenazados, abrumados, y hasta acorralados por el poderío estadunidense que se despliega en su contra; en resguardo de su integridad y, en ejercicio del derecho a la legítima defensa, no les ha quedado ningún otro camino más que responder al ataque, con sus limitadas fuerzas políticas y comerciales para enfrentar la agresión.

La edad no parece haber prodigado al magnate sensatez ni buen juicio sino, por el contrario, a sus años, prefiere exhibirse ante el mundo y frente a los estadunidenses como un mal aprendiz del novato ecuatoriano Daniel Noboa. No ha medido las consecuencias de sus actos hacia países, o grupos de países, como México, China, Canadá; los BRICS y Europa; a los que amenaza monótonamente con la imposición de aranceles; a unos, si no atajan el tránsito de migrantes y el trasiego de fentanilo a suelo estadunidense; a otros, si intentan quitar supremacía mundial al dólar; y, a los demás, si no le compran petróleo y gas a EU, en sustitución del que adquieren de Rusia. Su reciente participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CAPC) que festejó su triunfo electoral, quedó marcada por las notorias inclinaciones pro hitlerianas mostradas abiertamente por varios de los participantes en el evento, referenciando la ideología política que sostendrá su visión del mundo y el ejercicio presidencial durante su mandato, como si la historia del nazismo no calara en su conciencia. En todas estas confrontaciones, abiertas por él, qué reacciones pretendería esperar de los ofendidos, ¿sumisión o defensa?

A pesar de todas las sandeces que Trump ha venido diciendo sobre México (México está petrificado ante cárteles, en dos minutos tiran al presidente, afirma Trump; insiste en atacarlos (msn.com), (Trump manda mensaje a México en conferencia de ultraderecha; busca proteger “nuestras fronteras y defender el Estado de Derecho en México y en EU” (msn.com), (México “está esencialmente dirigido por los cárteles”, dice Trump; propone cambiar el nombre de Golfo de México a “Golfo de América”), los hechos están indicando que sus amenazas a este país están topando con piedra, pues, la presidenta de México ha sacado a relucir sus buenas hechuras político diplomáticas y ha logrado que el magnate posponga, ya en dos ocasiones consecutivas, la puesta en vigor de los aranceles con los que amenaza aquel. La mandataria mexicana se ha colocado, con ello, en los reflectores mundiales como una lideresa de fuerte presencia por su capacidad de negociación frente a su bravucón y pendenciero par estadunidense.

Aunque a Canadá lo ha sobajado hasta donde ha querido, al pretender que se convierta en el estado 51 de los EU, y ha ninguneado a su políticamente debilitado primer ministro Justin Trudeau, al que socarronamente suele llamar “gobernador”; otras voces de ese país se han encargado de dar lecciones a Trump que hacen relucir sus debilidades intelectuales y políticas -precisamente las que intenta ocultar detrás de sus bravatas y exabruptos- de manera grotesca. Esa actitud poco reflexiva ya le trajo un jalón de orejas que lo puso en ridículo: <<Antes de hacer declaraciones públicas sobre que Wayne Gretsky debería postularse para primer ministro, primero obtenga información sobre la naturaleza de la democracia parlamentaria… donde nadie se postula para primer ministro. Sugiero que el señor Trump busque uno de los libros escolares de sus nietos y busque el año 1776, lo que puede explicarle algunas cosas sobre por qué nuestros sistemas de gobierno son diferentes>>. (Funcionaria de Canadá manda mensaje a Trump: ‘California, Oregon y Washington sí les gustaría unirse a nosotros’ – El Financiero). Otras reacciones de Canadá, en respuesta a su pretendida imposición de aranceles, lo están poniendo en serios aprietos: (Mantienen veto al alcohol estadunidense; por medidas arancelarias), (Fabricante de Jack Daniel’s dice que retiro en licorerías de Canadá “es peor que un arancel”), (Ontario aumenta 25% el precio de la electricidad a EU tras aranceles; afectará a Minesota, Nueva York y Michigan). A decir del presidente estadunidense <<Canadá nos ha estado estafando durante años con aranceles del 250% a productos lácteos y a la madera para la construcción. No volverá a ocurrir>>. Acusa, así, a Canadá de perjudicar a los agricultores estadounidenses mediante altos aranceles sobre productos lácteos, protegidos por el T-MEC; su respuesta a tal problema será: <<Se les aplicará exactamente el mismo arancel a menos que lo bajen, y eso es lo que significa reciprocidad. Y puede que lo hagamos hoy mismo, o esperaremos hasta el lunes o el martes>>. (Trump se queja de aranceles de Canadá y pide “trato justo” para productores estadounidenses). Si tales planteamientos fuesen verdaderos, indicarían dos cosas. Primera, descuido o negligencia de los productores estadunidenses afectados con tan increíbles aranceles, para reclamarlos mediante los procedimientos arbitrales previstos en el tratado. Y, segunda, la postura de Trump que prefiere abatir tales procedimientos arbitrales al sostener que, en respuesta, EU aplicará el mismo arancel. Aquí queda de manifiesto el talante autoritario del magnate, que no acepta someterse a la legalidad internacional establecida y, por poseerla y poder disponer de ella, privilegia el uso de la fuerza política, económica y, la amenaza de la militar. Con este método, el mundo necesariamente se encaminará hacia una mayor descomposición humanitaria.

En su trayectoria política, Trump ha optado más por presumir su condición de “exitoso empresario” que la de bachiller en economía -lo que esto signifique en EU- que estudió en la Wharton School, de la Universidad de Pensilvania, según su biografía pública. Quizá ello pudiera explicar el excesivo pragmatismo con el que conduce las riendas del gobierno y, que sus decisiones políticas estén más permeadas por sus creencias que por sus saberes científicos; aunque esta posibilidad cuestionaría la eficiencia de su cuerpo de asesores expertos en la emisión de sus políticas públicas. De los fascistas libertarios, a estas alturas, uno escucha sus incendiarias diatribas contra el Estado y sus alabanzas al libre mercado; sin embargo, atendiendo a los resultados de su gestión como jefes de Estado -en los casos actuales de personajes como Milei, Trump y Noboa- evidencian que, también, es posible cuestionarles el nivel de comprensión que poseen sobre los quehaceres de Estado. Que puedan ejercer el poder político a través de la estructura burocrática creada, nunca será sinónimo de que comprendan íntegramente la noción, función y fines supremos de la conducción del Estado. Comprensión que la historia reserva sólo a los estadistas. La incomprensión de las tareas de Estado suele ser reclamada por los pueblos, a los gobernantes, mediante sus diversas formas de inconformidad social.

Los exabruptos de Trump creyendo que la diplomacia puede suplirse a base de arancelazos y otras expresiones de fuerza, comienzan a tener sus primeros resultados y, contrario a sus alegres pronósticos, no son halagadores: <<Las bolsas mundiales sufren fuertes sacudidas ante el temor de que una escalada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus principales socios dispare los precios al consumidor…las bolsas globales cerraron en rojo tras la entrada en vigor de nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a sus principales socios comerciales…el nerviosismo de los inversores se centra en el posible impacto inflacionario de estas medidas, que podrían encarecer productos clave y generar presiones sobre la Reserva Federal en su estrategia de tipos de interés>>. (Malas noticias: la guerra arancelaria de Trump provoca caos en los principales mercados). El problema grave para las sociedades es, que los gobernantes no sólo no tengan intenciones de rectificar, sino, que contra resultados adversos, sostengan que ese es el camino correcto: <<El presidente Donald Trump desestimó las preocupaciones empresariales sobre la incertidumbre causada por sus aranceles a varios socios comerciales estadounidenses y la posibilidad de precios más altos, y no descarta la idea de una recesión este año. Al ser preguntado sobre la advertencia de la Reserva Federal de Atlanta sobre una contracción económica en el primer trimestre del año, Trump aparentemente reconoció que sus planes podrían afectar el crecimiento de Estados Unidos. Aún así, afirmó que, en última instancia, sería “genial para nosotros”>>. (Trump minimiza las preocupaciones empresariales por los aranceles).

<<La confianza en la economía estadounidense ha caído, con compradores preocupados por el impacto de los aranceles en los precios y un aumento en los despidos en el sector público, impulsados por la administración de Trump junto a su asesor Elon Musk>>. (Trump niegan recesión mientras la economía de EE.UU. se tambalea).

Poco a poco, las actitudes de Trump vienen revelando que incumplirá las promesas de campaña que hizo a sus seguidores, salvo aquellas que son de beneficio para los sectores multimillonarios de EU, favorecidas por un gabinete ad hoc y caracterizadas por la corrupción que emana del matrimonio entre poder político y poder económico. Musk será el sello emblemático en esta vertiente de gobierno. (Reprochan a Elon Musk contrato del Gobierno de Estados Unidos para comprar Teslas blindados por $400 millones), (¿Cuántos miles de millones ganan las empresas de Elon Musk de los contribuyentes estadounidenses?). Estas tendencias favorecedoras del gran capital a través del ejercicio del poder político están ideadas, en su concepción “filosófica” fascista libertaria, tanto para exacerbar la de por sí ya inadmisible concentración de la riqueza en todavía más pocas manos que las existentes hasta ahora; y, para retornar a la no muy lejana re-esclavización del trabajo asalariado en que la Inteligencia Artificial jugará el papel determinante. (La industria automotriz de EEUU podría ser un daño colateral en las guerras comerciales de Trump) ¿Podríamos imaginar al dueño de Tesla adquiriendo paquetes accionarios de Ford, General Motors y otras viejas marcas? Y, lo que son las cosas, el propio Musk será el encargado de botar a la basura el reclamo de los movimientos obreros del mundo que reclaman jornada laboral de 40 horas por semana; para sustituirla sin reparo alguno por una nueva: 120 horas semanales. (Elon Musk no aprueba reducción de jornada laboral: trabajadores de DOGE trabajan 120 horas semanales).

El discurso con que se ha justificado la masiva deportación de inmigrantes es que quitan los puestos de trabajo que deberían ocupar los estadunidenses; tal narrativa es desmentida por la propia acción política de reducir el tamaño “del gobierno” -como dice Trump- suprimiendo miles de puestos de trabajo de la burocracia federal ocupados por los estadunidenses. (Dan luz verde a despido masivo de empleados), (Gobierno de Trump ordena otro despido masivo en la NOAA), (La Jornada: Exige magnate a Elon Musk recortes más agresivos en la burocracia). Otra perspectiva que refuerza el desmentido, es la del impacto de los aranceles en la producción de automóviles: <<Los aranceles del 25% impuestos por Donald Trump a las importaciones de México y Canadá podrían reducir la producción de automóviles en América del Norte hasta en un 30%, alertó un informe de S&P Global Mobility. El impacto inicial representaría la pérdida de 20,000 unidades diarias, lo que podría generar despidos y reducción de turnos en las plantas ensambladoras si las tarifas no se eliminan o modifican>>. (Industria automotriz recortaría 30% de su producción por aranceles de Trump). El resto de la tarea para la esclavización del trabajo asalariado, quedará a cargo de la, simple pero efectiva, ley de la oferta y la demanda desde el momento en que las grandes corporaciones ofrezcan pocos puestos de trabajo a una enorme masa -creada mediante estos mecanismos- de desempleados para que las disputen entre sí, obligados a ofrecer sus servicios al menor costo salarial, atendiendo a exceso de la jornada por monto menor de salario. La vieja noción marxista del “ejército industrial de reserva” resucitada por las grandes corporaciones para llevarla a su máxima expresión de explotación del trabajo ajeno. El libre mercado en su máximo esplendor, sostenible sólo mediante la fuerza del Estado mínimo: la represión de la fuerza pública. La dictadura a la que se refirió Goldberg y el fanatismo al que aludió Ferrera. Los ideales del fascismo libertario puestos en práctica.

En respaldo a la permanencia de su proyecto político, Trump ha ideado algunos pequeños distractores que sirvan para desviar la atención de su sociedad: (Trump podría activar el “Escuadrón de Dios” para aumentar la tala a riesgo de extinguir especies), (Estados Unidos impone una multa de 24,000 MDD a China ¡por la pandemia de COVID-19!), (Trump dice que tensiones comerciales de EEUU con México y Canadá harán más emocionante el Mundial). Los distractores elegidos -Dios, covid, mundial- acabarán de revelar a sus electores y seguidores, la exacta dimensión moral del gobierno y personalidad del magnate. La permanencia de Trump en el cargo, paradójicamente, quedará en cuatro manos: las de Musk, para enfilar a la plena dictadura; o, las del pueblo estadunidense para retomar y profundizar la democracia. ¡Casi cuatro años para ver el desenlace!

Heroica Puebla de Zaragoza, a 10 de marzo de 2025.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO