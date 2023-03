De marchas y elecciones

En recuerdo de la gran Catalina Noriega y sus artículos: Cuchillito de palo

Una nueva y gran marcha se realizó el 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera, convocada por Andrés Manuel López Obrador.

Antes, había renunciado el nieto de Lázaro Cárdenas, de apellido materno Batel, quien era asesor presidencial, y Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del prócer, criticó en otra ceremonia la política energética de AMLO.

Las cifras, siempre variables, no importan. Pero la de López Obrador fue una reunión con gran músculo político, y la mayoría de los asistentes (me consta por entrevistas mías y las que hizo Álvaro Delgado) no fueron acarreados.

En Puebla, Querétaro, Oaxaca y Nuevo León rentaron camiones y al llegar a la capital tuvieron que caminar horas por el desborde de la gente.

Lo importante, empero, fue el mensaje de Andrés Manuel, quien se refirió a lo trascendente ahora: la pelea en el 2024 rumbo a la presidencia de la República.

Rememorando la sucesión del ex general que modificó el país, Cárdenas del Río, López Obrador dijo que el militar optó por el derechista Manuel Ávila Camacho, en lugar del progresista, Francisco J. Mújica, por diversos motivos pero allí se acabaron las transformaciones de avanzada y se desvió el país tomando el rumbo de favorecer al capital en contra de los trabajadores.

Afirmó que por ello no hay que perder el rumbo, ni zigzaguear, ni dar pasos atrás. Lo importante ahora, señaló el tabasqueño es avanzar en las modificaciones realizadas a favor del pueblo. Aunque se olvidó de mencionar que algunos compromisos adquiridos en la plaza pública no se realizarán en estos años, como una reforma fiscal que modifique la obtención de enormes ganancias de los bancos, las empresas farmacéuticas y otras organizaciones que esquilman al país.

En el templete estaban sus tres corcholatas: Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Antes, Rocío Nahle y Octavio Romero Oropeza, dieron cifras bastante alegres de cómo va la industria energética, algo insólito en actos como este.

Fue importantísimo que Andrés Manuel hiciera esa larga reflexión, ya que poner en el centro de atención que lo realizado en su gestión puede irse al caño, si el que escoja- encuestas aparte- pretende modificar algunos asuntos de fondo, como es el apoyo a los más necesitados, la no sumisión ante los Estados Unidos- a pesar del asunto migratorio y la inseguridad- y no entregar negocios y territorio al extranjero- aunque incluso en las asociaciones con otros países tenemos desventaja.

Un grupo quemó una efigie de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, algo reprobable, lo cual de inmediato censuró Beatriz Gutiérrez Müller. A la cual se sumó un día después el hombre de Palacio Nacional.

El 11 de octubre de 1984, frente a la embajada de los Estados Unidos, en el Paseo de la Reforma, un grupo de izquierda le prendió fuego a un monigote con las características de Octavio Paz, ya que éste en la Feria de Berlín había criticado a la Revolución Sandinista.

Grave e intolerable error, que muchos criticamos. Y hoy vemos como un dictador: Daniel Ortega, lleva a cabo una política en contra de lo que plantearon los guerrilleros más lúcidos como el escritor Sergio Ramírez.

No es con esos desplantes como avanzan los movimientos, sino con planeamientos de lo que se debe hacer, algo que ni por asomo ha intentado realizar la oposición a la 4T, lo que le han reclamado varios opositores a López Obrador, como Jesús Silva Herzog Márquez, Agustín Basave y otros más.

El 18 de marzo será una fecha importante nuevamente, para ver si en realidad los cambios que necesita este país avanzan o se estancan.

Por lo pronto, Marcelo Ebrard presentó su libro: El camino de México, donde propone su plan de continuar la ruta trazada ahora.

En la reunión fue arropado por Elena Poniatowska, Ricardo Raphael y Bertha Luján, entre otros.

Vienen tiempos complejos y turbulentos en los próximos meses. No cabe duda.

