De las pititas a las carpas vacías, o de cómo la clase media movilizada es el primer paso en los nuevos golpes de Estado en América Latina

El 20 de septiembre amanecimos con la noticia de que el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) había montado un plantón en el centro de la Ciudad de México. Al no permitírsele llegar al Zócalo, se instalaron en Avenida Juárez y Reforma, desde la escultura del Caballito hasta el Hemiciclo a Juárez. Dos días después, megáfono en mano, diversos integrantes solicitaron “voluntarios” para ocupar las carpas vacías, la mofa no tardó en redes sociales y en algunos diarios de circulación nacional.

El 23 de septiembre, cerca de 100 integrantes de FRENA llegaron al Zócalo, instalándose frente a la Catedral. El gobierno de la ciudad de México no tardó en poner una valla de protección para los manifestantes, quienes, con un Cristo en mano, recorrieron toda la plaza, afirmando que, sin problema, se quedarían dos años allí hasta lograr que renuncié el presidente.

El tamaulipeco, Jorge Gual López, quien al frente del Consejo Nacional Ciudadano en 2017 enfrentara una denuncia penal por parte de PEMEX al ser señalado por delito de sabotaje a través de un plantón y cierre de una refinería en su estado natal, ahora se presenta como organizador del plantón de FRENAAA, asegurando de inicio, tener más de 3,000 carpas. Las espaldas de los trabajadores domésticos de diversos simpatizantes trasladaron otras tantas carpas al Zócalo; nuevamente las redes señalaron lo absurdo de FRENAAA.

Al plantón se sumó Carlos Manero Cano, quien en entrevista con el diario Milenio se presentó como coordinador de la comisión de espiritualidad del plantón de FRENAAA, la cual montó una capilla en donde rezan rosarios y aclaman “Santa María de Guadalupe, reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe” y al “Cristo Rey por la patria” piden “darnos la gracia de reconquistar a México (y) que el ángel que custodia nuestro suelo, aparte de nosotros la perfidia sionista, terror comunista y la siniestra judeo-masonería”. https://www.milenio.com/politica/frena-asistentes-rezan-rosarios-planton-zocalo-cdmx. FRENAAA nuevamente es señalado como un movimiento absurdo.

La exacerbada religiosidad del movimiento se acompañó en la marcha del 3 de octubre por banderas de México en la mayor parte de los manifestantes. Cristos, catolicismo de elite y banderas en manos de una clase media inconforme con las políticas de un gobierno progresista no es nuevo en la historia contemporánea latinoamericana. El golpe de Estado más cercano lo tenemos en Bolivia en noviembre del año pasado, en donde, la manifestación de los “pititas” no se aleja mucho de las carpas vacías de FRENAAA y es donde esto ya no resulta tan cómico.

Habrá que poner mucha atención los pasos que da FRENAAA y voltear a ver a Bolivia en el proceso del golpe de Estado, en donde se empezó convocando a los cabildos en los nueve departamentos, teniendo mayor audiencia en la región conocida como la Media luna, de larga tradición conservadora. Acto seguido, luego de las elecciones presidenciales, las marchas opositoras se congregaron principalmente en la ciudad de La Paz, en donde el foco mediático es mayor que en el resto de los departamentos.

En Bolivia, la clase media disidente del MAS salía cada tarde ondeando grandes banderas nacionales, una por persona, como lo hace FRENAAA. En oposición a la wiphala -bandera de los pueblos originarios-, se exaltó el discurso patriótico únicamente elevando la bandera de la república y oponiéndose a todas las prácticas espirituales que no fuesen las católicas; se tenía a “Cristo” como protector de la patria que había que recuperar, tal como expresa FRENAAA.

En Bolivia se tenía a Luis Fernando Camacho al frente del Cabildo de Santa Cruz, empresario ganadero que lideró los bloqueos en su departamento luego de acusar de fraude electoral al presidente Evo Morales. En México se tiene a Jorge Gual López, presidente del Consejo Nacional Ciudadano, quien en septiembre de 2019 desde Tamaulipas inició la toma de plazas públicas contra AMLO y ahora coordina el plantón del Zócalo. También se tiene a Carlos Manero Cano, ministro extraordinario de eucaristía en el Estado de México, quien opera desde la exaltación católica y la comunión “anticomunista”. Detrás del cabildo de Santa Cruz estaba el sector empresarial opositor al presidente Evo Morales. FRENAAA, tiene a Gilberto Lozano, empresario regiomontano que otorga financiamiento al plantón y promotor del amparo que otorgó el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, mediante el cual pudieron ingresar al Zócalo capitalino.

La marcha del sábado pasado no es menor, por la esencia, por los indicadores que presenta, por las alertas que grita a todas luces. El movimiento de FRENAAA se está ampliando; aún con carpas vacías no se irán del Zócalo porque los empresarios opositores de AMLO los necesitan en los espacios públicos. En Bolivia, los opositores al presidente también tomaron los espacios públicos de la ciudad principal; lo hicieron con “pitas” amarradas bloqueando las calles, con pocas personas por punto de bloqueo, por lo que se les llamó “pititas” en tono de mofa, luego de que el presidente Morales expresará en Cochabamba que “les enseñaría a hacer manifestaciones verdaderas y no sólo andar amarrando pititas”.

En México habrá que cuidar los movimientos de la policía y el ejército. En Bolivia, el primer paso fue sacar a la gente a las calles para que el brazo armado saliera en segundo momento. La policía fue amotinándose en cada estación, en todos los departamentos; lo siguiente fue hacer que la gente les llevara víveres y ellos así se vieran tomando las plazas en “agradecimiento al pueblo”.

En Bolivia, luego de acusar un fraude electoral, el movimiento “pitita” seguía creciendo, mientras el MAS (Movimiento al Socialismo), partido político del presidente, se enfocó en argumentar los porcentajes de votación, dejando los espacios públicos únicamente a la oposición. El Pacto de Unidad replicó un tanto esto, lo cual no pudo ser revertido, y es aquí donde MORENA debería reflejarse en el MAS y la población mexicana en el golde de Estado boliviano.

FRENAAA aprovecha que MORENA se concentra en los cambios internos, sin embargo, no deberían dejarlos de ver como en su momento sucedió con el MAS y el Pacto de Unidad en Bolivia. FRENAAA se pronunció en apoyo a Ayotzinapa en la marcha del 26 de septiembre. En marzo pasado, el panismo se hizo feminista, y es altamente probable que próximamente se sumen en apoyo a las organizaciones opositoras al Tren Maya, porque precisamente, las derechas latinoamericanas han entendido que toda disidencia suma.

En Bolivia, el MAS y el Pacto de Unidad, meses antes de las elecciones pormenorizaron el crecimiento de los Cabildos en los nueve departamentos, primeros órganos opositores al presidente. Mientras éstos crecían, las organizaciones sociales del Pacto y el partido político del Movimiento al Socialismo se enfocaban en poner candidaturas y en hacer la campaña electoral, la cual debía reforzarse luego de los incendios en la Chiquitania, que restaron muchos votos al MAS.

Lo irreversible vino luego de las elecciones: marchas diarias con banderas nacionales, cristos y motines policiales “en respaldo al pueblo” fueron la base social y posteriormente armada, que permitió dar el golpe de Estado. Por la referencia más próxima con Bolivia, habrá que estar muy atentos de que FRENAAA no empiece a hablarle a la policía, a la guardia nacional, al ejército. MORENA no debe confiarse, y a la par de resolver sus asuntos internos, no debe dejar de ver cada paso que avanza la derecha. Habrá que recordarle a las izquierdas latinoamericanas que lo de ahora son los golpes de Estado blandos. Las carpas de FRENAAA no están vacías.