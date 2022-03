De crímenes impunes

De los sexenios, prianistas (Fox, Calderón y Peña Nieto), no se puede olvidar las tragedias ocurridas ligadas a la impunidad de personajes políticos y grandes empresarios, por muy debilitada que esté la memoria social por la manipulación mediática y el silencio.

Un caso, es el referido a la Guardería ABC que, en junio de 2009, funcionaba en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en un bodegón improvisado para “guardar” niños y niñas. El local carecía de salidas de emergencia y extintores, de manera tal que al incendiarse el local cobró la vida de 49 niños y niñas dejando con heridas graves a 106, que apenas tenían entres 5 meses y cinco años de edad. Cinco años atrás el IMSS, determinó que el inmueble no presentaba condiciones para funcionar como guardería.

En julio de 2009 cuando se publicó la lista de los dueños de guarderías subrogadas por el IMSS, aparecieron muchos familiares de políticos panistas y priístas, en el caso la dueña de la Guardería ABC era María Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, la esposa del entonces presidente de México, Felipe Calderón. De inmediato el manto de la impunidad y el silencio se extendió para acallar las protestas de los familiares afectados por el desastre y la desgracia. Las autoridades, se mantuvieron calladitas, muy calladitas, pero, y aquí vienen los peros, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar aseguró recientemente que durante la presidencia de Calderón (2006-2012) fue presionado por el mandatario para que no prosperara ninguna investigación. También denunció que el ex presidente Calderón operó para dejar impune el incendio en que ocasionó la tragedia. En la mañanera del 25 de febrero pasado, el presidente López Obrador advirtió que en diferentes espacios fue denunciada la intención de proteger a personajes y utilizar el hecho con fines político-electorales, en los que resultó beneficiado el partido Acción Nacional. Advirtió, López Obrador, que el expediente no prescribe y Zaldívar agregó que Calderón operó de varias maneras para que el asunto no tuviera repercusiones internacionales, incluso bloqueando la ayuda médica: “Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo” (La Jornada, 23 y 24 de febrero 2010 Eduardo Murillo y Fabiola Martínez)

Otro caso es el de los mineros de Pasta de Conchos, municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, que el 19 de febrero de 2006 por una explosión por acumulación de gases colapsó varios túneles en la mina. Perecieron 65 mineros. Los cuerpos aún no han sido rescatados.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló que la minera es la actividad productiva más importante de la región, añadiendo que funciona de manera irregular, sin contar con los permisos correspondientes, sin las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la integridad y seguridad de los trabajadores mineros.

Germán Larrea, es el director ejecutivo y patrón de Grupo México, la empresa minera más grande del país y quinta empresa productora de cobre más grande del mundo. Fue hasta el 16 de febrero 2022, cuando se inicia el rescate de cuerpos de mineros de Pasta de Conchos, prevista en tres fases que, sumadas, se alargarán de dos a tres años.

Grupo México tiene representaciones e intereses en los Estados Unidos, Perú y España. Germán Larrea es considerado como el segundo hombre más rico de México. En su historial de prepotencia e impunidad empresarial, destacan: el 6 de agosto de 2014, un derrame de lixiviados en la mina Buenavista del Cobre, que convirtió en tóxicos los ríos Bacanuchi y Sonora. 40 mil metros cúbicos de metales tóxicos en lo que se considera la mayor catástrofe ambiental en la minería mexicana. El pueblo de Bacanuchi está a menos de 40 kilómetros al sur de Cananea y la mina Buenavista del Cobre. Desde el arroyo Tinajas tiraron en Bacanuchi alrededor de 700 toneladas de metales pesados como cobre, arsénico, aluminio, fierro, cadmio, plomo, manganeso y plomo. 24 mil personas tienen afectaciones en su salud por la contaminación de agua y tierras.

En julio de 2019, el Grupo México reconoce que, en el trasvase en la terminal marítima de Guaymas, Sonora, se provocó el derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Golfo de California. El 30 de julio de 2007 se inicia la huelga que dura hasta la fecha. Germán Larrea se niega a atender las demandas de los trabajadores, que demandan corregir los puntos de riesgo y de mayor inseguridad, que provocaron las muertes en Pasta de Conchos. El 18 de enero 2022, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana realizó un bloqueo de tránsito en el tramo Ímuris–Cananea, que conecta Chihuahua con Baja California, atravesando Sonora, provocando una fila de camiones y autos detenidos a lo largo de 100 Kilómetros. Los mineros reclaman el despojo de su contrato colectivo, entregado por el gobierno de Felipe Calderón a Germán Larrea en 2008, lo que dejó sin sustento económico a 670 familias.

Todo esto sigue impune.